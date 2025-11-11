Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti nei cantieri edili e biciclette rubate a turisti a Bolzano, dove un cittadino rumeno è stato denunciato per ricettazione dopo il ritrovamento di 23 biciclette di pregio e materiale edile per un valore complessivo di circa 70.000 euro. L’intervento è stato effettuato lo scorso 8 novembre nei pressi del parco delle Religioni, a seguito di un’attività di monitoraggio e controllo intensificata dal Questore Giuseppe Ferrari per contrastare la recente ondata di reati contro il patrimonio.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è nata nell’ambito di un rafforzamento dei controlli voluto dal Questore Giuseppe Ferrari, in risposta all’aumento dei furti che hanno colpito la città negli ultimi mesi. Gli agenti della Squadra Volante hanno individuato una persona sospetta e, dopo averne seguito i movimenti, sono riusciti a risalire a una cantina utilizzata come deposito per la merce rubata.

La scoperta del deposito e il recupero della refurtiva

La svolta nelle indagini è arrivata sabato 8 novembre, quando gli operatori hanno localizzato una cantina situata nei pressi del parco delle Religioni. All’interno del locale, di cui il cittadino rumeno aveva la disponibilità, sono state trovate 23 biciclette di notevole valore e una grande quantità di materiale per lavori edili. Gli agenti hanno subito compreso che si trattava di un vero e proprio centro di smistamento per merce rubata, dato anche l’elevato valore commerciale della refurtiva, stimato in circa 70.000 euro.

Le vittime dei furti e la riconsegna dei beni

Le indagini hanno permesso di ricostruire la provenienza della merce: l’attrezzatura da lavoro era stata sottratta da un parcheggio di via Macello, ai danni di una ditta impegnata nei lavori al Walther Park, mentre le biciclette appartenevano in gran parte a turisti che avevano soggiornato a Bolzano. Grazie alle denunce presentate in precedenza, le vittime dei furti – molte delle quali residenti fuori città – sono state contattate e convocate in Questura per la restituzione dei beni. In questi giorni, la Polizia di Stato sta completando la riconsegna del maltolto ai legittimi proprietari.

Denunciato un cittadino rumeno per ricettazione

A seguito delle indagini, che proseguono per individuare eventuali complici e chiarire l’intera rete di ricettazione, è stato denunciato un cittadino rumeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a vari reati. L’operazione rappresenta una risposta concreta all’allarme sociale generato dai furti che avevano destato preoccupazione tra i residenti e i visitatori della città.

Le dichiarazioni del Questore e l’impegno della Polizia

Il Questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha sottolineato come il risultato ottenuto confermi l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e legalità. L’operazione, ha dichiarato, è frutto di una costante attività di controllo del territorio e di un continuo ascolto delle esigenze della cittadinanza, che ha permesso di rispondere in modo efficace all’ondata di reati contro il patrimonio registrata negli ultimi mesi.

