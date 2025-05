Bolzano, colpo in cantiere: taglia il lucchetto del container col flessibile, ma la polizia lo arresta

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto è stato effettuato nella tarda serata di giovedì 1° maggio a Bolzano, dove un uomo è stato sorpreso a compiere un furto in un cantiere edile. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione tempestiva alla Centrale Operativa della Questura.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la chiamata al numero di emergenza “112 NUE” ha segnalato un furto in atto presso la ditta “Oberosler S.F.”, situata nei pressi della Stazione Ferroviaria “Casanova”. Alcuni individui sono stati visti aggirarsi con fare sospetto lungo la recinzione del cantiere, per poi scavalcarla e utilizzare un flessibile per tagliare materiali di loro interesse.

L’arresto e il sequestro

All’arrivo degli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, due soggetti sono fuggiti tra le campagne circostanti, mentre un terzo individuo è stato bloccato mentre cercava di disfarsi di un flessibile a batteria. Questo strumento è stato recuperato e posto sotto sequestro. Gli agenti hanno constatato che il lucchetto del container, contenente attrezzi costosi, era stato tranciato.

L’identificazione e le conseguenze

Il malvivente, identificato come F.H., un cittadino italiano di 28 anni con numerosi precedenti penali, è stato condotto negli uffici della Questura. F.H. era già soggetto a un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Bolzano con divieto di ritorno per 4 anni. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso e violazione del Foglio di Via.

Indagini in corso

Le indagini sono tuttora in corso per identificare i due complici del malvivente. Il Questore ha disposto l’avvio della procedura per l’irrogazione della Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di F.H.

Le dichiarazioni del Questore

“La tempestiva richiesta di intervento effettuata da un testimone di un furto in atto è risultata fondamentale al fine di individuare ed arrestare un delinquente pluri-recidivo”, ha evidenziato il Questore Sartori. “Una delle priorità della Polizia di Stato è quella di far fronte immediatamente alle richieste dei cittadini, agendo con celerità per individuare ed assicurare alla Giustizia coloro che con la loro condotta si pongono al di fuori della legge e delle comuni regole di civile convivenza”.

