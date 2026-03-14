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Fermato e condotto in carcere un uomo di Merano accusato di atti persecutori e violenza sessuale ai danni di una donna con cui aveva avuto una relazione. L’arresto è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano dopo una lunga indagine della Polizia di Stato.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata da una donna residente a Merano presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza. La donna ha segnalato una serie di comportamenti persecutori e violenti da parte di un uomo di 47 anni, cittadino italiano, con il quale aveva intrattenuto una frequentazione.

L’attività investigativa della Polizia

Dopo la denuncia, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Merano, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, ha avviato un’approfondita attività investigativa. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo aveva messo in atto atti persecutori nei confronti della donna, tra cui appostamenti sia sotto casa che sul luogo di lavoro, oltre a comportamenti violenti sia fisici che psicologici.

Gli episodi di violenza e la pericolosità dell’uomo

Le condotte dell’uomo non si sono limitate agli atti persecutori, ma hanno incluso anche episodi di violenza sessuale perpetrati negli ultimi mesi nella zona di Merano e nel Burgraviato. La gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati contro la persona e contro le Istituzioni, hanno indotto l’Autorità Giudiziaria ad adottare la misura cautelare più restrittiva.

L’arresto e la custodia cautelare

L’uomo è stato quindi arrestato dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza e trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano. La misura della custodia cautelare in carcere è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano per tutelare la vittima e prevenire ulteriori reati.

IPA