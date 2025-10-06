Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto sabato sera a Bolzano, in via Wolkenstein: un cittadino tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante mentre si trovava in compagnia di due giovani donne. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, messi in campo per contrastare il fenomeno della cosiddetta “malamovida”.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di sabato, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato due giovani donne intente a parlare con un uomo già conosciuto per diversi precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato in via Wolkenstein, una delle zone centrali di Bolzano, spesso oggetto di controlli mirati per la presenza di attività illecite.

L’intervento degli agenti e il sequestro della droga

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dei tre, sono intervenuti prontamente. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane, gettandolo a terra. Il pacchetto è stato immediatamente recuperato dagli operatori di polizia, che hanno accertato contenere otto dosi di cocaina pronte per essere cedute. Il comportamento sospetto e il tentativo di liberarsi della sostanza hanno confermato i sospetti degli agenti, che hanno proceduto a fermare il cittadino straniero per ulteriori accertamenti.

La perquisizione e l’arresto

Condotto in Questura, il giovane tunisino è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto un’ulteriore dose di sostanza stupefacente e una banconota da 50 euro, ritenuta il provento di una precedente attività di spaccio. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, l’uomo, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli straordinari contro la malamovida

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza predisposto nel fine settimana per contrastare il degrado urbano e le attività illecite legate alla cosiddetta “malamovida”. Oltre alla Polizia di Stato, hanno partecipato ai controlli anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e i militari dell’Esercito, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. L’obiettivo è stato quello di garantire la sicurezza nelle aree del centro storico e nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne.

Le aree interessate dai controlli

I servizi di vigilanza hanno riguardato sia il centro storico, con particolare attenzione a piazza Erbe e via dott. Streiter, sia altre zone della città segnalate per situazioni di degrado e presenza di soggetti dediti ad attività delittuose, come il parco delle Religioni, via Palermo e piazza Mazzini. In queste aree, le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza per prevenire episodi di spaccio, degrado e altre forme di criminalità.

I risultati dei controlli

Nel corso del fine settimana, i dispositivi di sicurezza hanno permesso di identificare 170 persone nelle diverse zone della città. L’attività di controllo ha avuto come obiettivo principale la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di spaccio e di degrado urbano, oltre a garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini e i frequentatori delle aree interessate dalla movida.

IPA