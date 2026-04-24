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29 provvedimenti di Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi svizzeri, accusati di aver messo in pericolo la sicurezza pubblica con comportamenti violenti e intimidatori al termine della partita di hockey “EHC Kloten Flyers” – “HC Plzen” disputata il 23 agosto 2025 presso la Sparkasse Arena di Bolzano. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore Giuseppe Ferrari, a seguito di accertamenti che hanno coinvolto le forze dell’ordine italiane e svizzere.

Le indagini e i provvedimenti: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di emettere 29 provvedimenti di Daspo è arrivata dopo una serie di approfondite indagini condotte dalla Digos di Bolzano, con il supporto del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. Gli episodi contestati risalgono al 23 agosto 2025, quando, al termine della partita internazionale di hockey tra “EHC Kloten Flyers” e “HC Plzen”, un gruppo di circa 100 tifosi svizzeri si è reso protagonista di atti contrari all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Comportamenti violenti e resistenza alle forze dell’ordine

I tifosi elvetici, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, hanno ignorato ripetuti ordini impartiti dal personale della Forza Pubblica, che aveva chiesto loro di incamminarsi verso via Einstein per evitare il contatto con la tifoseria locale. Nonostante le indicazioni, il gruppo si è diretto verso l’incrocio tra via Galvani e via Marco Polo, luogo di ritrovo dei tifosi locali, spintonando steward e agenti nel tentativo di farsi strada. Alcuni di loro, circa 10 persone, si sono avvicinati ai tifosi bolzanini, cechi e tedeschi, dando vita a provocazioni e aggressioni fisiche, anche con lanci di bottiglie, sia nel parcheggio retrostante il chiosco sia sotto il cavalcavia ferroviario di via Marco Polo.

La situazione degenera: scontri e feriti

La tensione è ulteriormente aumentata in serata, intorno alle 22.00, quando un altro gruppo di tifosi svizzeri si è radunato presso l’albergo “Four Points by Sheraton” di via Buozzi, dove alloggiavano alcuni di loro. Gli operatori della Digos e della Polizia, già presenti per prevenire ulteriori disordini, sono diventati bersaglio di aggressioni e atteggiamenti intimidatori mentre tentavano di fermare un tifoso particolarmente facinoroso. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo le autorità a richiedere rinforzi dal II Reparto Mobile di Padova e dal 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige, per bloccare l’accesso alla terrazza del bar dell’hotel e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Feriti tra le forze dell’ordine e chiusura del bar

Durante questi momenti concitati, alcuni tifosi svizzeri hanno colpito con calci e pugni gli agenti del II Reparto Mobile di Padova e hanno lanciato oggetti, tra cui bicchieri e sgabelli, contro le forze dell’ordine. L’azione violenta si è interrotta solo grazie a una carica di alleggerimento effettuata dai contingenti di rinforzo. In seguito agli scontri, 2 operatori della Polizia di Stato hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Per garantire la sicurezza di avventori e lavoratori, il funzionario di Polizia responsabile dell’ordine pubblico ha disposto la chiusura del bar dell’hotel e ha avviato una mediazione con i tifosi svizzeri presenti nella hall.

La gestione dell’ordine pubblico e l’allontanamento dei tifosi

Solo grazie a un’intensa attività di mediazione, le forze dell’ordine sono riuscite a far defluire oltre 40 tifosi svizzeri dalla struttura alberghiera, scortandoli verso i rispettivi hotel senza ulteriori incidenti. L’intervento è stato documentato dal personale della Polizia Scientifica. Il giorno successivo, il 24 agosto 2025, tutti i tifosi della squadra EHC Kloten sono stati scortati fino alla frontiera del Brennero dalla Polizia di Stato, lasciando così il territorio nazionale.

Le accuse e i reati contestati

Le condotte dei tifosi svizzeri sono state deferite alla Procura della Repubblica di Bolzano per diversi reati: resistenza a pubblico ufficiale, furto con strappo, getto pericoloso di cose, inottemperanza all’ordine dell’autorità e divieto di travisamento in pubbliche manifestazioni. Gli episodi hanno rappresentato un grave pericolo per la sicurezza pubblica e hanno richiesto una risposta ferma da parte delle autorità.

IPA