Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due fratelli di origine peruviana sono stati arrestati per tentata rapina dopo aver aggredito una donna intervenuta in soccorso di un’anziana sui prati del Talvera. L’episodio si è verificato lo scorso fine settimana a Bolzano, nell’ambito di una vasta operazione di controllo delle forze dell’ordine, disposta dal Questore Giuseppe Ferrari per contrastare fenomeni di illegalità e spaccio nelle aree centrali della città.

Operazione “Alto Impatto” nel centro di Bolzano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel fine settimana appena trascorso il Questore Giuseppe Ferrari ha ordinato il proseguimento dei servizi di controllo nel centro cittadino di Bolzano. L’attenzione si è concentrata in particolare su piazza Verdi, la zona del Teatro, il Walter Park, piazza Domenicani e piazza Erbe, aree considerate sensibili per la sicurezza urbana.

L’operazione, denominata ad “Alto Impatto”, ha coinvolto equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Questi hanno effettuato controlli sia dinamici che stazionari, con l’obiettivo di prevenire episodi di illegalità diffusa e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nei punti più frequentati della città.

Aggressione sui prati del Talvera: arrestati due fratelli

L’episodio più grave si è verificato domenica, quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione di aggressione in corso sui prati del Talvera. Secondo la ricostruzione, una donna stava attraversando i prati vicino al ponte Talvera quando ha notato due persone, un uomo e una donna, che stavano aggredendo un’anziana, risultata poi essere loro parente. La donna è intervenuta per aiutare la vittima e ha utilizzato il cellulare per chiedere aiuto.

Accortisi che la donna stava telefonando, i due aggressori l’hanno aggredita, tentando di strapparle dalle mani il telefono cellulare e la borsa. La vittima ha riportato una vistosa ecchimosi al volto. L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante ha impedito che la rapina andasse a segno: i due, alla vista dei poliziotti, hanno tentato la fuga in direzioni opposte, ma sono stati subito bloccati e accompagnati in Questura.

In ufficio è stata ricostruita la dinamica dei fatti e i due, fratello e sorella di origine peruviana di 41 anni e 38 anni, entrambi con precedenti di polizia e richiedenti asilo politico, sono stati arrestati per tentata rapina e associati presso le Case Circondariali di Bolzano e Trento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Denunciato per porto abusivo di armi in piazza Verdi

Durante la serata di sabato, gli agenti impegnati nei controlli in piazza Verdi e nella zona del Teatro hanno identificato un cittadino palestinese di 34 anni, anch’egli con precedenti di polizia. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, che aveva nascosto nella tasca dei pantaloni. Dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato denunciato per porto abusivo di armi.

I numeri dell’operazione: oltre 250 persone identificate

Nel complesso, durante il fine settimana, le forze dell’ordine hanno identificato 266 persone e controllato 50 veicoli. Questi dati testimoniano l’intensità e la capillarità dei controlli messi in campo per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di illegalità nel centro di Bolzano.

IPA