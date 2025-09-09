Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per rapina impropria e lesioni a pubblico ufficiale nel rione Novacella: un uomo di 30 anni è stato fermato dopo aver sottratto merce da un supermercato e aver aggredito un dipendente e un cliente. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 8 settembre 2025, a Bolzano, dove l’uomo è stato bloccato grazie anche all’intervento di un Carabiniere fuori servizio.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando la centrale operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da un supermercato situato nel rione Novacella, a Bolzano. Un equipaggio della Squadra Volante è stato inviato rapidamente sul posto, dove era stata segnalata la presenza di una persona che, dopo aver commesso un furto, aveva anche aggredito un dipendente e un cliente dell’esercizio commerciale.

L’intervento degli addetti alla sicurezza e la reazione del sospetto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo era stato notato dagli addetti alla sicurezza mentre nascondeva diversa merce tra i propri indumenti. Dopo aver superato le casse senza pagare, il sospetto è stato fermato da uno dei dipendenti del supermercato, che gli ha chiesto di restituire quanto sottratto. La richiesta ha però scatenato la reazione violenta del malfattore, che ha aggredito il dipendente nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’intervento decisivo di un Carabiniere fuori servizio

In quel momento, un Carabiniere libero dal servizio, presente all’interno del supermercato, è intervenuto in aiuto del dipendente. Il militare è riuscito a trattenere a fatica il sospetto, nonostante la colluttazione che ne è seguita. Solo l’arrivo tempestivo della Squadra Volante ha permesso di bloccare definitivamente l’uomo, che è stato poi accompagnato in Questura per l’identificazione e le procedure di rito.

L’identificazione e l’arresto

Gli accertamenti svolti in Questura hanno permesso di identificare il fermato: si tratta di un cittadino marocchino di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’uomo, richiedente asilo, è stato tratto in arresto con l’accusa di rapina impropria e lesioni a pubblico ufficiale. Attualmente si trova trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Le conseguenze per il Carabiniere intervenuto

Durante la colluttazione avvenuta all’interno del supermercato, il Carabiniere fuori servizio ha riportato lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. Il gesto del militare, che non ha esitato a intervenire per fermare l’aggressore e proteggere i presenti, è stato sottolineato dalla Polizia come esempio di senso civico e collaborazione tra le forze dell’ordine.

