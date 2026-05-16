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Furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere sono le accuse mosse a due cittadini georgiani, fermati ieri dalla Polizia di Stato nel centro commerciale Walther Park di Bolzano. I due uomini, richiedenti asilo politico, sono stati individuati grazie all’intervento tempestivo dell’addetto alla sicurezza e deferiti in stato di libertà. Nel corso della stessa giornata, sono stati inoltre denunciati altri cittadini per reati diversi e sono stati effettuati numerosi controlli in città.

Controlli mirati e pattugliamenti nel centro commerciale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di vigilanza quotidiane disposte dal Questore Giuseppe Ferrari presso il centro commerciale Walther Park di Bolzano. Gli agenti della Squadra Volante sono stati allertati dall’addetto alla sicurezza di uno degli esercizi commerciali, che aveva notato due persone sospette, ritenute responsabili di un furto.

Identificazione e recupero della refurtiva

Gli agenti hanno identificato i due sospetti come cittadini georgiani di 53 e 44 anni, entrambi richiedenti asilo politico. Il più giovane risultava già gravato da precedenti di polizia. Nel corso dell’intervento, la merce sottratta è stata recuperata e restituita all’esercente, chiudendo così positivamente la vicenda per il negozio coinvolto.

Perquisizione e sequestro di strumenti per neutralizzare antitaccheggio

Accompagnati in Questura, i due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale. In questa fase, gli operatori hanno sequestrato una tronchese e alcune calamite, strumenti utilizzati per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi. Il materiale è stato posto sotto sequestro come prova delle modalità operative adottate per commettere il furto.

Denuncia per furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, i due cittadini georgiani sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere. La loro posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria competente.

Intervento in zona industriale: ricettazione di ciclomotore rubato

Nel corso della serata, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in zona industriale, dove una cittadina aveva riconosciuto il proprio ciclomotore, rubato nei giorni precedenti. Dopo aver contattato il 112 NUE, la donna ha permesso agli agenti di individuare il mezzo, che risultava intestato a un cittadino italiano di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti hanno rivelato che la moto era stata assemblata con parti del ciclomotore rubato. Il veicolo è stato sequestrato per ulteriori verifiche e il proprietario deferito in stato di libertà per ricettazione.

Altri interventi: denunce e sanzioni in città

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante la giornata è stato denunciato anche un cittadino straniero per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano. Inoltre, altri due cittadini stranieri, controllati in piazza Parrocchia in evidente stato di ubriachezza, sono stati sanzionati e allontanati dalla zona.

Bilancio dei controlli: persone e veicoli identificati

Nel complesso, le attività di controllo hanno portato all’identificazione di 150 persone e al controllo di 10 veicoli. L’azione di prevenzione e repressione dei reati da parte delle forze dell’ordine si conferma costante e capillare sul territorio di Bolzano.

IPA