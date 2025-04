Bolzano, grigliata illegale sul fiume: uomo arrestato per violenza contro agenti e maltrattamenti familiari

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bolzano, dove un uomo è stato fermato per violenza contro agenti. Lunedì sera, durante un pattugliamento in Via Lungo Isarco Destro, nei pressi del Ponte Ferroviario, un equipaggio della Squadra “Volanti” ha notato delle fiamme sul greto del fiume Isarco.

La scoperta della grigliata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il controllo ha rivelato che si trattava di una famiglia intenta a fare una grigliata. Tuttavia, l’atteggiamento sospetto del capo famiglia, che si è allontanato alla vista della Polizia, ha destato preoccupazione.

La fuga e l’arresto

Le indagini hanno permesso di scoprire che la donna presente era vittima di maltrattamenti in famiglia da parte del marito, sul quale gravavano una misura cautelare di divieto di avvicinamento e un ammonimento del Questore. Gli agenti si sono messi alla ricerca del fuggitivo, rintracciandolo poco distante. Alla vista delle “Volanti”, l’uomo si è dato a una precipitosa fuga tra gli arbusti.

L’aggressione agli agenti

Gli agenti lo hanno trovato nascosto nella vegetazione. L’uomo, agitato e poco collaborativo, ha tentato di aggredire i poliziotti, provocando contusioni a uno di loro, giudicate guaribili in 5 giorni. Bloccato a fatica, è stato portato in Questura e dichiarato in arresto per violazione della misura cautelare e violenza a pubblico ufficiale.

Il decreto di espulsione

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diventerà operativo all’atto della scarcerazione. Sartori ha sottolineato l’inaccettabilità delle aggressioni agli agenti, evidenziando la necessità di procedere all’arresto e all’allontanamento di chi non rispetta le leggi e le istituzioni.

