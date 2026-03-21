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È stato arrestato un cittadino marocchino di 31 anni a Bolzano per spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del divieto di dimora. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi del ponte “Giallo” durante un controllo della Polizia di Stato, che ha portato al sequestro di hashish e denaro contante.

Controllo e sequestro: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i servizi di controllo nelle aree centrali di Bolzano, con particolare attenzione alle zone note per episodi di spaccio. Durante uno di questi interventi, nei pressi del ponte “Giallo”, è stato sottoposto a controllo un giovane cittadino marocchino, senza fissa dimora e richiedente asilo, già conosciuto per precedenti specifici.

Tentativo di disfarsi della droga e perquisizione

Alla vista dei poliziotti, il 31enne ha tentato di liberarsi di un pezzo di hashish, prontamente recuperato dagli agenti. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Accertamenti e denuncia per detenzione ai fini di spaccio

Gli accertamenti hanno confermato che i due pezzi di sostanza sequestrata, per un peso netto complessivo di 4,86 grammi, erano hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio dalla Squadra Mobile.

Violazione del divieto di dimora e aggravamento della misura

Dai controlli successivi è emerso che il cittadino marocchino era già destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Bolzano. Nonostante ciò, aveva continuato a permanere in città, a commettere reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti e a tenere comportamenti molesti e minacciosi, in particolare nei confronti di una donna nel parco delle Religioni.

Arresto e trasferimento in carcere

Alla luce delle reiterate violazioni e dei comportamenti pericolosi, l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando la custodia in carcere. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il cittadino straniero è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano.

IPA