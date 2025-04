Bolzano, incendia una roulotte e colpisce un agente con una testata: arrestato 33enne con asilo politico

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per incendio doloso e violenza a pubblico ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Bolzano. Un cittadino nigeriano è stato fermato dopo aver appiccato un incendio a una roulotte e aggredito gli agenti intervenuti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella serata di domenica, intorno alle 19, un equipaggio della Squadra “Volanti” è intervenuto in via Ventafridda per supportare i Vigili del Fuoco in un’operazione di spegnimento di un incendio che stava distruggendo una roulotte parcheggiata nella via cieca.

Scoperta la natura dolosa

Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato dai Vigili del Fuoco che l’incendio era di natura dolosa. Durante le operazioni di perlustrazione, gli agenti hanno notato un cittadino straniero con una tanica in mano aggirarsi nelle vicinanze.

Confessione e tentativo di fuga

Dopo aver inizialmente negato il proprio coinvolgimento, l’uomo ha ammesso di essere il responsabile dell’incendio, spiegando di aver acceso un fuoco all’interno della roulotte abbandonata per cucinarsi la cena. Non riuscendo a controllare le fiamme, ha tentato di spegnerle con dell’acqua.

Aggressione agli agenti

Al termine del racconto, l’uomo ha improvvisamente colpito con una testata uno degli agenti e ha tentato di fuggire. È stato immediatamente bloccato con l’ausilio della Polizia Locale, intervenuta per rimuovere la roulotte.

Identificazione e arresto

Identificato come A. G., 33enne cittadino nigeriano irregolare in Italia ma beneficiario dello status di Asilo Politico, l’uomo ha continuato a opporre resistenza, minacciando gli agenti e danneggiando l’auto di servizio. Uno degli agenti ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Provvedimenti del Questore

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, A.G. è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale ed incendio. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha sollecitato la revoca dello status di Protezione Internazionale di A.G., al fine di emettere un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.

