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Fuga rocambolesca e arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato domenica sera nei pressi dello svincolo autostradale di Bolzano. Un cittadino marocchino di 48 anni è stato fermato dopo un inseguimento, trovato in possesso di 10 panetti di hashish e denunciato anche per possesso di oggetti atti ad offendere e guida senza patente.

Posto di blocco e tentativo di fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un normale posto di blocco effettuato dalla Squadra Volante della Questura domenica sera, nei pressi dello svincolo autostradale di Bolzano Sud. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito, ma il conducente, invece di fermarsi, ha deciso di darsi alla fuga.

Inseguimento ad alta velocità tra zona industriale e Oltrisarco

Il conducente, ignorando l’ordine di arrestare la marcia, ha compiuto una serie di manovre pericolose e azzardate, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e altri automobilisti. L’uomo è stato inseguito dalla Volante della Polizia, la cosiddetta “pantera”, prima nella zona industriale e poi nel quartiere di Oltrisarco. Nonostante le segnalazioni acustiche e luminose delle forze dell’ordine, il fuggitivo ha continuato la sua corsa a velocità sostenuta.

Bloccato in via Maso della Pieve

L’inseguimento si è concluso in via Maso della Pieve, dove il veicolo è stato costretto a fermarsi a causa dell’intervento di un’altra pattuglia che ha sbarrato la strada. Una volta sceso dall’auto, il conducente è stato immediatamente sottoposto a controllo dagli agenti.

Identificazione e perquisizione: sequestrati hashish e attrezzi

L’uomo, identificato come cittadino marocchino di 48 anni con numerosi precedenti di polizia, è stato sottoposto a perquisizione. All’interno dell’auto, sotto il sedile anteriore, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. Gli agenti hanno inoltre trovato una pinza di metallo rosso, anch’essa sequestrata in quanto ritenuta oggetto atto ad offendere.

Arresto e provvedimenti successivi

Il cittadino marocchino è stato condotto in Questura, dove è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere e per guida senza patente. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione della Magistratura.

IPA