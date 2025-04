Bolzano, irruzione in edificio abbandonato con minacce e coltello: arrestato 24enne, due denunciati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato per accesso abusivo e minaccia a Bolzano. L’episodio è avvenuto alcune sere fa in un edificio abbandonato di via Castel Firmiano, già noto per simili azioni in passato. Gli uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di forzare le porte delle stanze.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la segnalazione è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”, da parte del personale I.P.E.S. Un equipaggio della Squadra “Volanti” si è recato sul posto, trovando due baracche abusive con all’interno 3 individui.

Identificazione e precedenti

Accompagnati negli uffici della Questura, i tre uomini sono stati identificati come Y.C. e Y.R., rispettivamente di 30 e 26 anni, entrambi cittadini marocchini con precedenti per reati contro la persona e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il terzo, B.S., un 24enne italiano senza fissa dimora, aveva precedenti per invasione di terreni ed edifici e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Minacce con coltello

I custodi dell’IPES, durante un sopralluogo, hanno udito rumori provenire dal piano terra e hanno scoperto che gli intrusi stavano tentando di forzare le porte. Uno degli abusivi, B.S., ha estratto un coltello a serramanico e li ha minacciati per consentire l’accesso all’edificio.

Arresto e misure preventive

B.S. è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata dall’uso del coltello e minaccia aggravata, e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura. Gli altri due complici sono stati denunciati per violazione di domicilio e danneggiamento aggravato. Il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un Foglio di via Obbligatorio per B.S., con divieto di ritorno per 4 anni, e ha sollecitato la revoca dello status di Protezione Internazionale per Y.C. e Y.R., per procedere con i Decreti di Espulsione.

Fonte foto: IPA