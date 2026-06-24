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Due misure cautelari in carcere e undici decreti di perquisizione il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta all’alba di oggi a Bolzano. L’azione, che ha coinvolto anche le forze dell’ordine di Trento, Venezia e Pavia, è stata finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e ha visto come destinatari cittadini di nazionalità albanese residenti nella provincia altoatesina.

Operazione coordinata tra più province

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore della giornata a Bolzano, con il supporto degli omologhi uffici di Trento, Venezia e Pavia. Le forze dell’ordine hanno eseguito due misure cautelari in carcere e 11 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati, tutti di nazionalità albanese. I destinatari delle misure restrittive risultano residenti nella provincia di Bolzano, mentre le perquisizioni hanno interessato anche altre province.

Le indagini e i sequestri

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano al termine di una lunga e articolata attività investigativa. L’indagine, avviata dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha avuto inizio con un arresto nel febbraio 2026 del principale indagato. In quell’occasione sono stati sequestrati oltre 7 kg di hashish, 700 grammi di cocaina, 1 kg di marijuana e circa 3800 euro in contanti.

Nel corso delle indagini sono stati deferiti altri due cittadini albanesi e sequestrati ulteriori 250 g di hashish. L’attività investigativa si è basata su appostamenti, pedinamenti e servizi tecnici che hanno permesso di accertare come gli indagati fossero dediti al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, nella città di Bolzano e con canali di approvvigionamento in altre regioni italiane, quali il Veneto, la Lombardia e la Toscana.

Modalità operative e struttura dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli indagati avevano una chiara suddivisione dei ruoli e una struttura logistica ed economica in grado di garantire la disponibilità costante di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Per eludere le indagini, utilizzavano utenze telefoniche fittizie, piattaforme social e canali VoIP per criptare le comunicazioni. Inoltre, si servivano di autovetture modificate per il trasporto della droga e di luoghi difficilmente riconducibili a loro per la conservazione, il taglio, il confezionamento, l’occultamento e lo spaccio al dettaglio.

I principali promotori dell’organizzazione risultavano già indagati in precedenti inchieste e, anche durante i periodi trascorsi in custodia cautelare, non hanno mai interrotto le attività illecite. L’indagine è stata condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bolzano.

IPA