Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due fratelli tunisini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrati quasi un chilo di droga e oltre 5.000 euro in contanti: è questo il bilancio dei controlli rafforzati disposti dal Questore durante i Mercatini di Natale. Nella stessa giornata, un cittadino nigeriano è stato espulso dopo la scarcerazione per una rapina aggravata commessa a settembre. I fatti sono avvenuti a Bolzano, dove la Polizia di Stato ha intensificato la presenza sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.

Controlli rafforzati durante i Mercatini di Natale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Giuseppe Ferrari ha disposto un incremento delle pattuglie in occasione dei Mercatini di Natale, avvalendosi anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’obiettivo era quello di rafforzare la vigilanza e prevenire episodi di criminalità durante uno dei periodi più affollati dell’anno.

Il controllo in via Aosta e la fuga del sospetto

Nella giornata di ieri, gli agenti hanno notato in via Aosta un’autovettura parcheggiata con due individui a bordo che si scambiavano un involucro. Alla vista dei poliziotti, il passeggero ha lasciato cadere sul sedile alcune banconote e un involucro, tentando la fuga. Dopo circa cento metri, è stato bloccato dagli agenti.

La perquisizione e il sequestro di droga e denaro

Durante la perquisizione personale, all’interno dello zaino del sospetto sono stati trovati diversi involucri contenenti complessivamente cinque etti di eroina e oltre un etto di hashish. Inoltre, sono state sequestrate banconote di vario taglio per un totale di 1.185 euro, ritenute probabile provento di spaccio di altra droga.

Estensione della perquisizione e ulteriori sequestri

Con il supporto della Squadra Mobile, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, situata in zona Don Bosco, dove era presente anche il fratello. Qui sono stati sequestrati altri due etti di eroina e 4.000 euro in contanti. Entrambi i fratelli, cittadini tunisini di 42 e 40 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il più giovane dei due risultava inoltre con permesso di soggiorno scaduto.

Segnalazione per uso personale

L’autista dell’auto, un cittadino italiano di 40 anni, è stato segnalato al Commissariato del Governo per uso personale di sostanza stupefacente.

Espulsione di un cittadino nigeriano dopo la scarcerazione

Sempre nella giornata di ieri, il Questore ha firmato un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino nigeriano di 27 anni, con numerosi precedenti per furto, rapina, danneggiamento, violazione di domicilio, furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, falsa attestazione, porto abusivo di armi, estorsione e rapina aggravata, reati commessi in Alto Adige. L’uomo, all’atto della scarcerazione dalla Casa Circondariale di Bolzano, dove era stato associato il 20 settembre dopo l’arresto per una rapina aggravata avvenuta in Piazza Erbe ai danni di un giovane bolzanino, è stato prelevato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione.

Accompagnamento al CPR di Torino

Il cittadino nigeriano è stato quindi accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, dove sono stati avviati gli adempimenti necessari al suo successivo trasferimento nel Paese d’origine. L’espulsione rappresenta, secondo la Questura, un ulteriore intervento per garantire che chi rappresenta una minaccia per la collettività non permanga sul territorio provinciale.

IPA