Chiusura temporanea per 30 giorni di un locale in provincia di Bolzano. La misura è stata adottata dopo che, durante un controllo amministrativo, è stata riscontrata la presenza di un minorenne all’interno di una sala giochi di Varna. L’intervento, disposto dal Questore Giuseppe Ferrari, è stato motivato dalla necessità di garantire il rispetto delle normative a protezione dei più giovani.

Controlli intensificati per la tutela dei minori

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la salvaguardia dei minori rappresenta una delle principali priorità delle forze dell’ordine. Negli ultimi mesi, particolare attenzione è stata rivolta alle sale giochi e scommesse, ambienti considerati ad alto rischio per lo sviluppo di dipendenze tra i più giovani. La Polizia di Stato ha quindi intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire l’accesso dei minori a questi locali e di contrastare ogni forma di violazione delle normative vigenti.

L’operazione nella sala giochi di Varna

La scorsa settimana, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un controllo amministrativo presso una sala giochi di Varna, già nota alle autorità per precedenti irregolarità. L’esercizio, dedicato alla raccolta di gioco tramite apparecchi VLT, era stato già destinatario, nel mese di agosto, di un provvedimento di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Durante il recente controllo, gli operatori del Commissariato di P.S. di Bressanone hanno nuovamente riscontrato la presenza di un minorenne all’interno del locale, in palese violazione delle disposizioni che vietano l’accesso ai minori nei locali con apparecchi da gioco.

Presenze sospette e precedenti penali

Nel corso di precedenti accertamenti, la Polizia aveva già identificato all’interno della stessa sala giochi diversi soggetti con precedenti penali e di polizia. Questa circostanza ha evidenziato una frequentazione non compatibile con la funzione lecita e regolare dell’attività, sollevando ulteriori preoccupazioni circa la sicurezza e la legalità dell’ambiente frequentato anche da minori.

Il provvedimento del Questore

Alla luce delle ripetute violazioni e delle irregolarità riscontrate, il Questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha disposto nella giornata di ieri la chiusura temporanea della sala giochi per 30 giorni. Il provvedimento, redatto dalla Divisione Polizia Amministrativa, è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., che consente di intervenire con fermezza per tutelare la sicurezza dei cittadini e, in particolare, dei minori.

