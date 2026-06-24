Bolzano nel terrore in poche ore, prima la fuga di un detenuto dall'ospedale poi l'allarme bomba in aeroporto

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Ore di apprensione a Bolzano dove, in poco tempo, sono andate in scena l’evasione di un detenuto dall’ospedale San Maurizio e l’evacuazione dell’aeroporto per un allarme bomba, poi rivelatosi falso. L’uomo in fuga, comunque, non sarebbe socialmente pericoloso.

Caccia al detenuto evaso

La mattina di mercoledì 24 giugno un detenuto è evaso dall’ospedale San Maurizio, dove era stato portato per un trattamento medico.

Secondo la direzione del carcere, citata da AGI, l’uomo non sarebbe socialmente pericoloso.

Si indaga sulle eventuali responsabilità del personale di polizia penitenziaria che aveva il compito di piantonare il detenuto, come riferito dal direttore Giovangiuseppe Monti.

La situazione nel carcere di Bolzano

Si tratta della quarta evasione a Bolzano in meno di un anno: l’ultima risaliva a marzo 2026, quando un 24enne non era rientrato da un permesso di lavoro.

Anche il carcere bolzanino è sovraffollato: a fronte di 88 posti disponibili, sono presenti 115 detenuti.

C’è anche un problema legato al personale carente: 64 agenti rispetto ai 136 necessari.

Numeri denunciati da Gennarino De Fazio, Responsabile della Uil Fp Polizia Penitenziaria.

Aeroporto evacuato dopo l’allarme bomba

Come riferito da LaPresse, l’aeroporto di Bolzano è stato evacuato per un allarme bomba – poi rivelatosi falso – intorno alle ore 13, quando la polizia ha fatto uscire tutti i passeggeri in attesa, con l’ausilio del personale addetto alla sicurezza dello scalo.

In un primo momento sono stati bloccati tutti i voli per agevolare le operazioni di bonifica: le verifiche non hanno evidenziato pacchi sospetti all’interno e all’esterno dello scalo.

I passeggeri in partenza sono potuti rientrare all’interno dell’aeroporto alle 14:30.

Bolzano è sicura? Cosa dicono i dati

Bolzano, secondo la classifica del Sole 24 Ore sull’indice di criminalità 2025 dedicata alle province italiane, occupa la posizione numero 46.

Le prime 10 sono: Milano, Firenze, Roma, Bologna, Rimini, Torino, Prato, Venezia, Livorno e Genova.

Quella con meno criminalità, invece, è Oristano.