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Fermato al casello autostradale di Bolzano sud un uomo di 48 anni, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato per detenzione di droga dopo che la Polizia ha scoperto un doppiofondo professionale nella sua auto. L’operazione è stata condotta nel corso di un controllo predisposto dal Questore durante lo scorso fine settimana.

Il controllo al casello e la scoperta della droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto presso il casello dell’A22 di Bolzano sud, dove gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, insieme alle pattuglie della Squadra Volante, hanno sottoposto a controllo un’autovettura sospetta. A bordo si trovava un uomo di 48 anni, cittadino italiano, residente in provincia di Brescia.

L’atteggiamento sospetto e le prime verifiche

L’uomo ha mostrato subito segni di nervosismo di fronte alle domande degli agenti sulle ragioni della sua presenza a Bolzano. Ha dichiarato di essere un operaio edile arrivato in città per motivi di lavoro, ma le sue spiegazioni sono apparse poco convincenti. Gli agenti hanno quindi effettuato una rapida verifica delle informazioni fornite, riscontrando che nel luogo indicato come destinazione sul navigatore satellitare non era presente alcun cantiere.

Il doppiofondo elettronico e il sequestro della cocaina

Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo, concentrandosi sui bulloni del sedile anteriore passeggero, che risultavano allentati. Grazie all’esperienza maturata nel settore, gli agenti della Sezione Narcotici hanno individuato un sofisticato nascondiglio: l’auto era stata modificata con un sistema elettronico che permetteva di accedere a un “doppiofondo professionale”.

All’interno del vano nascosto è stato trovato un involucro sottovuoto contenente mezzo chilogrammo di cocaina. La sostanza, se immessa sul mercato locale, avrebbe fruttato circa 40.000 euro. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di droga e trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano.

IPA