Un cittadino kosovaro di 27 anni è stato espulso dall’Italia per gravi reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo, appena scarcerato dalla Casa Circondariale di Bolzano, è stato accompagnato dagli agenti della Questura presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano, in attesa del rimpatrio in Kosovo. Il provvedimento è stato disposto dal Questore Ferrari per motivi di sicurezza pubblica.

Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la giornata odierna ha visto un’importante operazione di prevenzione e repressione della microcriminalità nella provincia di Bolzano. Gli agenti hanno eseguito un ordine di accompagnamento nei confronti di un cittadino kosovaro di 27 anni, appena uscito dal carcere locale. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati contro il patrimonio e rapina.

Un passato segnato da numerosi reati

Il protagonista della vicenda, un giovane di origine kosovara, aveva già ricevuto un ordine di allontanamento dal Questore di Venezia nel 2022, ma non aveva rispettato il provvedimento. Nel suo curriculum criminale figurano diversi reati che vanno dal favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a rapine e altri reati contro il patrimonio e la persona. La sua presenza sul territorio nazionale era quindi considerata un rischio per la sicurezza pubblica.

Il provvedimento di espulsione

Alla luce della gravità dei reati commessi, il Questore Ferrari ha firmato un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale nei confronti del ventisettenne. Contestualmente, è stato disposto anche un Ordine di Accompagnamento e Trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano. Gli agenti della Questura di Bolzano hanno quindi preso in carico l’uomo, scortandolo fino alla struttura lombarda, dove resterà fino al rimpatrio.

L’accompagnamento al CPR di Milano

Il trasferimento è avvenuto nella massima sicurezza. Il cittadino kosovaro, dopo essere stato prelevato dalla Casa Circondariale di Bolzano, è stato condotto dagli agenti fino al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano. Qui, il ventisettenne attende ora di essere imbarcato su un volo diretto in Kosovo, come previsto dal decreto di espulsione.

Un’azione per la sicurezza della collettività

Il provvedimento adottato dalla Questura di Bolzano rientra nelle attività di contrasto alla microcriminalità e ai reati predatori che, negli ultimi tempi, hanno destato preoccupazione tra i cittadini. L’espulsione del giovane kosovaro rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della comunità locale e un segnale di fermezza nei confronti di chi si rende responsabile di reati gravi.

Precedenti e inottemperanza agli ordini

Non è la prima volta che il cittadino kosovaro si trova al centro di provvedimenti delle autorità italiane. Già nel 2022 il Questore di Venezia aveva emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento, rimasto però inascoltato. La reiterazione dei reati e la mancata osservanza delle disposizioni hanno aggravato la sua posizione, portando all’espulsione definitiva dal territorio nazionale.

Il ruolo della Questura di Bolzano

La Questura di Bolzano ha svolto un ruolo centrale nell’operazione, coordinando le fasi dell’accompagnamento e garantendo il rispetto delle procedure di sicurezza. Gli agenti hanno agito con tempestività, assicurando che il provvedimento di espulsione venisse eseguito senza intoppi e nel rispetto delle normative vigenti.

IPA