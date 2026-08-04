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Un arresto e diverse denunce a Bolzano. Un cittadino marocchino di 43 anni è stato fermato per rapina impropria, detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale dopo una serie di episodi avvenuti in un centro commerciale cittadino. Le azioni sono state motivate dalla necessità di contrastare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza pubblica.

Operazione della Polizia: il comunicato ufficiale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la giornata di ieri ha visto impegnati diversi equipaggi della Squadra Volante in una serie di interventi mirati nel territorio di Bolzano. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire presso un noto centro commerciale cittadino dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni del personale di vigilanza, perpetrata da un cittadino straniero che poco prima si era reso responsabile di un furto all’interno di uno dei negozi.

L’arresto al centro commerciale: i dettagli

Giunti sul posto, gli operatori hanno acquisito una fotografia del presunto autore dei fatti, avviando immediatamente le ricerche. Poco dopo, un secondo equipaggio della Squadra Volante è intervenuto nelle vicinanze per la presenza di un uomo che, dopo aver richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, era andato in escandescenza. Durante il controllo, gli agenti hanno notato all’interno del marsupio del soggetto un involucro in nylon contenente un pezzo di “Hashish” dal peso lordo di 15,1 grammi.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori 20 grammi della stessa sostanza. Grazie alla fotografia fornita dal personale del centro commerciale, l’uomo è stato riconosciuto come autore dell’aggressione ai danni degli addetti alla vigilanza, avvenuta a seguito del furto.

Resistenza agli agenti e arresto

L’individuo, già gravato da precedenti di polizia per diversi reati, durante la perquisizione ha tentato di aggredire anche gli operatori di Polizia. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo immediatamente. Viste la gravità delle condotte, il soggetto è stato tratto in arresto per rapina impropria, detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente, è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

Controlli in viale Trento: sequestri e denunce

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sempre nella giornata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante ha proceduto al controllo di un soggetto straniero in viale Trento. L’uomo, che si trovava accanto a una bicicletta con un borsone nel cestello anteriore, si è mostrato da subito nervoso. In un primo momento ha negato di essere il proprietario sia della bicicletta che del borsone, ma all’interno di quest’ultimo è stato rinvenuto, occultato in un pacchetto di sigarette, un quantitativo di 35,24 grammi di “Hashish”.

Non accorgendosi del rinvenimento della sostanza da parte degli agenti, il soggetto ha successivamente dichiarato di essere il proprietario del borsone, sostenendo di averlo dimenticato. Condotto presso gli uffici della Questura, l’uomo, un cittadino tunisino di 33 anni con precedenti di polizia e richiedente asilo, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. Inoltre, gli è stata sequestrata la somma di 250 euro, ritenuta provento di spaccio di altra analoga sostanza.

Ulteriori denunce e controlli notturni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel corso della stessa giornata sono stati denunciati tre cittadini stranieri per inottemperanza al foglio di via dal capoluogo. Una coppia è stata denunciata per furto all’interno di un esercizio commerciale, mentre un altro cittadino straniero è stato sorpreso di notte in piazza Parrocchia con in tasca un cacciavite, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

IPA