Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Bolzano, dove un cittadino tunisino di 20 anni è stato fermato e portato in carcere per una serie di reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo, già ricercato in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare, è stato individuato e bloccato dopo l’ennesimo tentativo di furto di una bicicletta elettrica nei pressi del WaltherPark. L’arresto è stato eseguito grazie alle indagini della Squadra Mobile e all’intervento tempestivo delle pattuglie della Squadra Volante.

Le indagini e l’ordinanza di custodia cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata di giovedì 18 giugno 2026. Il giovane tunisino era già destinatario di una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano. La Procura della Repubblica aveva richiesto il provvedimento dopo che la Squadra Mobile aveva raccolto numerosi elementi di prova a suo carico, ricostruendo una lunga serie di episodi criminosi avvenuti negli ultimi mesi.

Una lunga scia di furti e rapine

Le indagini hanno permesso di attribuire al ventenne diversi episodi di furto, rapina e ricettazione avvenuti tra il 2025 e il 2026. Il primo episodio risale al 7 settembre 2025, quando il giovane si sarebbe introdotto nel ristorante “Zur Kaiserkron” forzando gli infissi e asportando il fondo cassa, provocando anche danni materiali al locale. Il 9 novembre 2025 è stato invece accusato di ricettazione per il possesso di una mountain bike di valore.

Il 27 novembre 2025, insieme a un connazionale, avrebbe commesso una rapina impropria presso il supermercato “Dpiù”. Solo due giorni dopo, il 29 dicembre 2025, si sarebbe reso responsabile di un altro furto con spaccata al bar “Temple Bar”, portando via il fondo cassa per una somma superiore a 1.000 euro e causando ulteriori danni agli infissi.

La serie di reati è proseguita nel nuovo anno: il 5 gennaio 2026, sempre con un complice, avrebbe sottratto oggetti personali a un dipendente del locale “Spizzico”. Il 29 gennaio 2026, invece, avrebbe rubato vari generi alimentari presso il bar della stazione di servizio “Eni”. Infine, il 17 marzo 2026, è stato accusato di ricettazione di una bicicletta a pedalata assistita di ingente valore.

L’ultimo tentativo di furto e l’arresto

Nella mattinata di ieri, le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute nei pressi del WaltherPark dopo la segnalazione di un individuo che stava tentando di forzare il lucchetto di una bicicletta con un sasso. Gli agenti hanno individuato il sospettato, che aveva appena rotto il lucchetto e si stava allontanando a bordo di una mountain bike elettrica dal valore di circa 5.000 euro.

Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato fermato nei pressi di Ponte Loreto e condotto in Questura. Qui, il cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine e richiedente asilo, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano.

La restituzione della refurtiva

La bicicletta elettrica, oggetto dell’ultimo furto, è stata restituita al legittimo proprietario, che aveva subito il danno. L’operazione ha permesso di recuperare un bene di notevole valore e di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto responsabile di una serie di reati che avevano destato preoccupazione tra i commercianti e i cittadini della zona.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un cittadino tunisino di 20 anni, richiedente asilo, con precedenti di polizia a carico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe agito sia da solo che in compagnia di altri connazionali, prendendo di mira esercizi commerciali, bar, ristoranti e privati cittadini. Le motivazioni sembrano essere di natura economica, con una particolare attenzione ai beni di valore facilmente rivendibili, come biciclette di pregio e fondi cassa.

IPA