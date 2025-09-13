Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino nigeriano di 43 anni per spaccio di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano nel pomeriggio di ieri nei pressi del Parco delle Religioni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato trovato in possesso di 102 dosi di droga, pronte per essere immesse sul mercato locale.

Le indagini e il pedinamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un cittadino extracomunitario che si intratteneva in modo appartato con alcuni tossicodipendenti noti alle forze dell’ordine, nei pressi del Parco delle Religioni. Sebbene non sia stata osservata alcuna cessione diretta di sostanze, il comportamento sospetto dell’uomo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di seguirlo con discrezione.

L’identificazione e i precedenti

Gli agenti hanno quindi pedinato e fermato il sospetto, identificandolo come un cittadino nigeriano di 43 anni, richiedente asilo, già conosciuto per numerosi precedenti legati a reati in materia di stupefacenti. La sua presenza nella zona e il modo in cui si relazionava con i tossicodipendenti hanno rafforzato i sospetti degli investigatori, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 102 dosi termosaldate, contenenti diverse tipologie di droga per un peso complessivo di circa 70 grammi. Nel dettaglio, sono stati trovati 48,7 grammi di eroina, 14,25 grammi di cocaina e 5,61 grammi di hashish. Tutte le dosi erano perfettamente sigillate e del medesimo peso di 0,2 grammi, pronte per essere vendute al dettaglio.

Il denaro sequestrato

Oltre alle sostanze stupefacenti, la polizia ha sequestrato anche 240,00€ in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio. Il denaro era suddiviso in banconote di piccolo taglio, tipiche delle transazioni legate al commercio illecito di droga.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce dei precedenti specifici dell’uomo e del fatto che la droga fosse già suddivisa in dosi pronte per la vendita, il cittadino nigeriano è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle decisioni sul suo caso.

IPA