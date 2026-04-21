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È di un arresto e danni riscontrati per oltre 20.000 euro il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Questura di Bolzano contro una serie di furti e altri reati commessi da un cittadino libico di 36 anni. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano, a seguito di un’articolata attività investigativa della Squadra Mobile.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, quando gli agenti della Questura di Bolzano hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del cittadino libico. L’uomo, di 36 anni, risultava irregolare rispetto alle norme sul soggiorno in Italia e aveva già precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

L’operazione è stata resa possibile grazie a una minuziosa attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile, che ha raccolto numerosi elementi di prova. Questi riscontri hanno consentito alla Procura della Repubblica di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione del provvedimento restrittivo.

Gli episodi contestati

Le indagini hanno permesso di ricostruire una lunga serie di episodi delittuosi attribuiti all’arrestato, avvenuti tra novembre 2025 e gennaio 2026. In particolare, sono stati contestati i seguenti fatti:

Il 19 novembre 2025 , violenza e minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio ;

, e ; Il 26 novembre 2025 , furto presso il ristorante Hazienda di Bolzano , con danni per circa 3.000 euro ;

, presso il ristorante Hazienda di , con danni per circa ; Il 17 novembre 2025 , furto presso un chiosco di vendita di generi alimentari, di un monopattino, attrezzatura High-Tech e denaro contante, per un danno complessivo di oltre 7.000 euro ;

, presso un chiosco di vendita di generi alimentari, di un monopattino, attrezzatura High-Tech e denaro contante, per un danno complessivo di oltre ; Il 20 dicembre 2025 , furto presso il bar Nomi di Bolzano , con danni stimati in circa 1.000 euro , compreso il furto del fondo cassa;

, presso il bar Nomi di , con danni stimati in circa , compreso il del fondo cassa; Il 31 dicembre 2025 , furto presso la pizzeria Zodiaco di Bolzano , con danni per circa 1.000 euro , inclusi beni informatici sottratti;

, presso la pizzeria Zodiaco di , con danni per circa , inclusi beni informatici sottratti; Il 7 gennaio 2026 , furto presso il ristorante Thai Oriental di Bolzano , dove è stato sottratto l’intero fondo cassa di circa 1.000 euro ;

, presso il ristorante Thai Oriental di , dove è stato sottratto l’intero fondo cassa di circa ; Il 10 gennaio 2026 , furto presso il ristorante Vives di Bolzano , con asportazione di denaro contante pari a 500 euro e diversi pacchetti di sigarette per un valore di circa 1.000 euro ;

, presso il ristorante Vives di , con asportazione di denaro contante pari a e diversi pacchetti di sigarette per un valore di circa ; Il 11 gennaio 2026 , tentato furto all’interno di un panificio della Ditta Wörndle di Bolzano , con danni per svariate migliaia di euro;

, all’interno di un panificio della Ditta Wörndle di , con danni per svariate migliaia di euro; Il 20 gennaio 2026, furto presso il bar Matrioska, con sottrazione di generi alimentari per un valore di diverse centinaia di euro.

In tutti questi episodi, l’uomo avrebbe agito con modalità simili, prendendo di mira esercizi commerciali e causando danni economici rilevanti sia per la sottrazione di denaro e beni materiali che per i danneggiamenti alle strutture.

Il bilancio dei danni

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il totale dei danni economici provocati dall’arrestato supera i 6.000 euro per quanto riguarda la sola asportazione di denaro e beni materiali. A questa cifra vanno aggiunti i danni causati alle strutture degli esercizi commerciali, già riparati dai titolari, che ammontano a oltre 20.000 euro complessivi.

Le attività colpite sono state costrette a sostenere spese ingenti per ripristinare la normale operatività, a causa dei danneggiamenti subiti durante i furti e i tentativi di furto. La serie di reati ha destato particolare allarme tra i commercianti della zona, che hanno collaborato con le forze dell’ordine fornendo elementi utili alle indagini.

La conclusione dell’operazione e le conseguenze

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, il cittadino libico è stato portato presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al termine della detenzione, per l’uomo è prevista l’espulsione dal territorio italiano.

IPA