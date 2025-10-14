Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti con spaccata e asportazione di denaro sono le accuse mosse a un giovane cittadino italiano, individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria dopo una serie di colpi messi a segno in alcuni locali pubblici di Bolzano. Gli episodi sono avvenuti nelle ore notturne, con un bottino complessivo di 600,00 euro sottratti dai registratori di cassa. L’identificazione è stata resa possibile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al riconoscimento del modus operandi.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti a Bolzano in viale Europa, via Trieste e Piazza Firmian, dopo che erano stati segnalati furti con la tecnica della “spaccata” in diversi esercizi pubblici. Gli episodi si sono verificati durante la notte, sia nell’ultima che nelle precedenti, destando preoccupazione tra i commercianti e i residenti delle zone coinvolte.

La dinamica dei colpi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in tutte le circostanze l’autore dei reati ha utilizzato un piccone per sfondare la porta d’ingresso principale dei locali. Una volta all’interno, si è diretto senza esitazione verso il registratore di cassa, che ha strappato dal bancone per poi fuggire rapidamente, portando via il denaro contenuto. Il bottino totale dei furti ammonta a circa 600,00 euro.

L’identificazione del responsabile

Le indagini della Squadra Volante della Questura si sono concentrate sull’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nei pressi dei locali colpiti. Gli agenti hanno inoltre studiato attentamente il modus operandi del malvivente, che si è rivelato determinante per risalire all’identità del presunto autore dei reati. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato così riconosciuto e deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Le zone colpite e la reazione della comunità

I furti sono stati commessi in tre diverse aree della città: viale Europa, via Trieste e Piazza Firmian. In ciascuna di queste zone, i colpi hanno avuto luogo in orari notturni, sfruttando la minore presenza di persone e la relativa tranquillità delle strade. Gli episodi hanno suscitato un notevole clamore tra i cittadini e gli operatori commerciali, preoccupati per la sicurezza dei propri esercizi e per la frequenza con cui si sono verificati i reati.

Il ruolo della videosorveglianza

Determinante per l’individuazione del responsabile si è rivelata la presenza di sistemi di videosorveglianza nei pressi dei locali presi di mira. Le immagini acquisite hanno permesso agli investigatori di ricostruire con precisione le modalità di esecuzione dei furti e di raccogliere elementi utili per il riconoscimento del giovane sospettato. L’analisi del modus operandi, caratterizzato dall’uso del piccone e dalla rapidità dell’azione, ha consentito di collegare tra loro i diversi episodi e di indirizzare le indagini verso un unico autore.

L’azione della Polizia e il deferimento

Grazie al lavoro svolto dalla Squadra Volante della Questura, il presunto autore dei reati è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Il giovane, cittadino italiano con precedenti di polizia, dovrà ora rispondere delle accuse di furto aggravato con la tecnica della “spaccata”. L’operazione ha permesso di interrompere una serie di colpi che aveva creato allarme tra i commercianti e la popolazione.

