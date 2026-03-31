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Un arresto per furto aggravato in una movimentata notte nel quartiere Novacella di Bolzano. Un cittadino marocchino di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver tentato di introdursi in due esercizi commerciali. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un residente e alla tempestiva azione delle pattuglie di Polizia e Carabinieri.

La segnalazione e il primo tentativo di furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella notte scorsa, quando la Sala Operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza al 112. Un inquilino di uno stabile del quartiere Novacella, allarmato da forti rumori provenienti dalla strada, ha notato un uomo intento a sfondare la vetrata di un bar. L’uomo ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, permettendo così agli operatori di intervenire in tempi rapidi.

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che la porta e la vetrata del locale erano state parzialmente infrante. Tuttavia, il presunto ladro si era già dato alla fuga prima dell’arrivo delle volanti.

L’identificazione grazie alle telecamere

Le indagini sono proseguite con la visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del bar. Gli agenti, analizzando i filmati, sono riusciti a riconoscere con assoluta certezza l’autore della spaccata: si tratta di un cittadino marocchino di 23 anni, richiedente asilo, già gravato da numerosi precedenti di polizia.

Un secondo tentativo nella stessa notte

Pochi minuti dopo il primo episodio, la Sala Operativa ha segnalato un nuovo tentativo di furto, questa volta ai danni di un’altra attività commerciale situata nella zona Tribunale. Anche in questa circostanza, nonostante l’arrivo tempestivo delle pattuglie, l’autore si era già dileguato, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del quartiere.

L’arresto dopo il terzo tentativo

Intorno alle 02.00, durante le operazioni di perlustrazione della zona, il personale della Squadra Volante ha notato che la copertura provvisoria posta dal titolare del primo esercizio era stata completamente rimossa. Inoltre, la porta e la vetrata presentavano ulteriori danni rispetto a quelli riscontrati nel primo intervento, lasciando presumere un nuovo tentativo di accesso da parte dello stesso individuo.

Il titolare, presente sul posto, ha chiesto aiuto agli agenti, segnalando la presenza di un uomo all’interno del locale. A quel punto, la Squadra Volante, con il supporto dei militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, ha provveduto a bloccare tutte le possibili vie di fuga. Gli operatori sono quindi entrati nell’esercizio commerciale e hanno individuato il sospetto nascosto sotto il bancone.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato immediatamente bloccato e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il cittadino marocchino è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale di Bolzano.

IPA