Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per lesioni personali ai danni di un operatore sanitario ieri, 14 novembre, a Bolzano. Un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver inscenato un tentativo di suicidio e aver aggredito il personale del pronto soccorso. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato poi sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla città per quattro anni su disposizione del Questore.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella giornata di ieri, quando la Sala Operativa della Questura ha inviato due equipaggi della Squadra Volante presso il parco Berloffa di Bolzano. La richiesta di intervento è partita da alcuni poliziotti impegnati in servizi di ordine pubblico nella zona, che avevano notato un uomo intento a minacciare un gesto estremo, puntandosi un coltello multiuso alla gola.

Il tentativo di suicidio e la situazione di pericolo

Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente disarmato l’individuo, già conosciuto per i suoi numerosi precedenti penali. La situazione è apparsa subito delicata: l’uomo, in stato di ubriachezza evidente, ha iniziato a minacciare di darsi fuoco alla barba con un accendino. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118.

Il trasporto in ospedale e l’aggressione

All’arrivo dell’ambulanza, il soggetto si è mostrato subito insofferente nei confronti dei sanitari. Per garantire la sicurezza di tutti, gli operatori della Squadra Volante hanno scortato il mezzo fino all’Ospedale cittadino. Tuttavia, una volta giunto al Pronto Soccorso, l’uomo ha rifiutato le cure mediche e, senza alcun motivo apparente, ha aggredito un operatore sanitario.

L’arresto e le conseguenze per la vittima

La reazione violenta ha costretto i poliziotti a intervenire nuovamente per bloccare l’aggressore. L’operatore sanitario colpito è stato immediatamente visitato dal personale medico, che ha riscontrato una contusione al braccio e ha emesso una prognosi di 4 giorni.

Le misure adottate dalle autorità

Alla luce dei fatti, il cittadino italiano è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di lesioni personali ai danni di personale sanitario. Su disposizione del Magistrato di turno, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto la liberazione dell’uomo.

Il provvedimento del Questore

Considerata la pericolosità dell’individuo, il Questore della Provincia di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio della durata di quattro anni. Il provvedimento è stato notificato al termine dell’udienza nella mattinata odierna.

IPA