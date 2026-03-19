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È stata disposta la sospensione per 7 giorni della licenza di una tabaccheria di Bolzano, dopo che un minore è stato sorpreso ad acquistare sigarette. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia Autonoma, è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori violazioni.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa in seguito a un controllo effettuato dagli agenti presso un esercizio commerciale del capoluogo altoatesino. Durante l’ispezione, il personale della Polizia ha identificato un giovane minorenne mentre usciva dalla tabaccheria subito dopo aver acquistato un pacchetto di sigarette.

Il controllo e la violazione accertata

Nel corso dell’attività di verifica, gli agenti hanno riscontrato una violazione della normativa vigente, che vieta la vendita di prodotti del tabacco ai minori di 18 anni. Tale disposizione è prevista per salvaguardare la salute dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani. L’episodio ha quindi portato all’immediata identificazione del ragazzo e alla contestazione della violazione al titolare dell’esercizio.

Il provvedimento del Questore

Alla luce dei fatti emersi, il Questore Giuseppe Ferrari ha ritenuto necessario intervenire con la sospensione della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è stato adottato come misura preventiva per evitare il ripetersi di simili comportamenti e per richiamare tutti gli esercenti al rispetto rigoroso delle normative.

Obiettivi e motivazioni della sospensione

La sospensione della licenza rappresenta un segnale forte nei confronti degli operatori del settore, affinché venga rispettata la legge che tutela la salute dei minori. L’intervento mira a prevenire il rischio che episodi analoghi possano verificarsi nuovamente e a sensibilizzare i titolari di esercizi commerciali sull’importanza di attenersi alle disposizioni vigenti.

IPA