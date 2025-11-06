Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato nella notte appena trascorsa a Bolzano. Un cittadino tunisino di 29 anni, richiedente asilo e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale di piazza Verdi mentre tentava di fuggire con la refurtiva. L’uomo è stato bloccato dagli agenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte. Una persona di passaggio in piazza Verdi ha notato la vetrina di un negozio completamente distrutta e ha udito forti rumori provenire dall’interno del locale. Immediatamente, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto in tempi rapidi.

L’arresto in flagranza di reato

Gli agenti della Squadra Volante, una volta entrati nell’esercizio commerciale, hanno sorpreso un uomo intento a tentare la fuga con il cassetto del registratore di cassa tra le mani. Il sospettato è stato prontamente bloccato e condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione personale effettuata in Questura, sono state trovate addosso all’uomo alcune monete e un cellulare appartenente al titolare del negozio. La refurtiva è stata quindi restituita al legittimo proprietario, mentre il cittadino tunisino è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Identità e precedenti dell’arrestato

L’individuo arrestato è un cittadino tunisino di 29 anni, già gravato da precedenti di polizia. Al momento dell’arresto risultava essere richiedente asilo. L’uomo è stato accusato di furto aggravato e la sua posizione è ora al vaglio della Magistratura.

