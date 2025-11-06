Bolzano, vetrina sfondata in piena notte: 29enne sorpreso nel negozio mentre svuota il registratore di cassa
Un cittadino tunisino di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia a Bolzano per furto aggravato in un negozio di piazza Verdi.
Un arresto per furto aggravato nella notte appena trascorsa a Bolzano. Un cittadino tunisino di 29 anni, richiedente asilo e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale di piazza Verdi mentre tentava di fuggire con la refurtiva. L’uomo è stato bloccato dagli agenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte. Una persona di passaggio in piazza Verdi ha notato la vetrina di un negozio completamente distrutta e ha udito forti rumori provenire dall’interno del locale. Immediatamente, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto in tempi rapidi.
L’arresto in flagranza di reato
Gli agenti della Squadra Volante, una volta entrati nell’esercizio commerciale, hanno sorpreso un uomo intento a tentare la fuga con il cassetto del registratore di cassa tra le mani. Il sospettato è stato prontamente bloccato e condotto in Questura per ulteriori accertamenti.
La perquisizione e il recupero della refurtiva
Durante la perquisizione personale effettuata in Questura, sono state trovate addosso all’uomo alcune monete e un cellulare appartenente al titolare del negozio. La refurtiva è stata quindi restituita al legittimo proprietario, mentre il cittadino tunisino è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Identità e precedenti dell’arrestato
L’individuo arrestato è un cittadino tunisino di 29 anni, già gravato da precedenti di polizia. Al momento dell’arresto risultava essere richiedente asilo. L’uomo è stato accusato di furto aggravato e la sua posizione è ora al vaglio della Magistratura.
