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È di un arresto e sette denunce il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Bolzano, dove un cittadino tunisino di 29 anni è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale e rissa aggravata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato in piazza Domenicani con il supporto dei Carabinieri, mentre altri partecipanti sono stati identificati e denunciati. L’operazione è stata condotta per ristabilire l’ordine pubblico dopo una violenta lite scoppiata tra più persone.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella serata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante, transitando in piazza Domenicani, ha notato personale della Polizia Municipale che richiedeva supporto per una violenta lite in corso tra diverse persone.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente, individuando il soggetto più agitato, poi identificato come un cittadino tunisino di 29 anni con precedenti di polizia. L’uomo è stato bloccato grazie anche all’aiuto di una pattuglia dei Carabinieri, intervenuta contestualmente sul posto. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio lui a generare il diverbio da cui sono poi scaturiti i fatti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Arresto e denunce

Il cittadino tunisino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rissa, nonché denunciato per l’inottemperanza al foglio di via obbligatorio da Bolzano. Dopo l’arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Fortunatamente, nessun appartenente alle forze dell’ordine ha riportato lesioni durante l’operazione.

Identificati altri partecipanti e avviate le procedure di espulsione

Nello stesso contesto, gli agenti hanno identificato una cittadina italiana e sei cittadini stranieri presenti al momento dei fatti. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per la partecipazione alla rissa. L’Ufficio Immigrazione ha avviato le necessarie verifiche sulle posizioni degli stranieri, al termine delle quali si procederà all’espulsione di coloro che risulteranno irregolari sul territorio nazionale. Inoltre, a tre dei coinvolti verrà notificato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano per 4 anni.

Ulteriori accertamenti e decreto di espulsione

Durante le attività di accertamento sulla dinamica dell’evento, nella zona di piazza Domenicani è stato identificato anche un altro cittadino tunisino di 34 anni, con precedenti di polizia per spaccio e reati contro la persona. L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato in Questura. Gli accertamenti hanno evidenziato la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, motivo per cui il Questore Giuseppe Ferrari ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dal Territorio Nazionale, con successivo accompagnamento presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO).

IPA