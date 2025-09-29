Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate e altre quattro denunciate a seguito dei controlli straordinari effettuati a Bolzano durante lo scorso fine settimana. L’operazione, rafforzata dal Questore Giuseppe Ferrari, è stata condotta con la collaborazione di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e militari dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’iniziativa “Strade Sicure”, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta “malamovida”.

Controlli straordinari nel centro storico e nelle zone sensibili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i servizi di controllo sono stati organizzati secondo la modalità “Alto Impatto” e hanno coinvolto numerose aree della città. Particolare attenzione è stata riservata al centro storico, in special modo alle vie maggiormente frequentate durante il fine settimana, come piazza delle Erbe. Le pattuglie hanno inoltre monitorato zone segnalate dai cittadini per situazioni di degrado urbano e presenza di soggetti potenzialmente pericolosi, tra cui parco delle Religioni, piazza Parrocchia, via Palermo e piazza Mazzini.

Arresti per rapina e resistenza a pubblico ufficiale nei pressi di ponte Talvera

L’episodio più significativo si è verificato nella notte di sabato nei pressi di ponte Talvera, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo la segnalazione di due persone che avevano appena subito un’aggressione. Le vittime hanno riferito di essere state malmenate da alcuni individui che, dopo averle colpite, si sono impossessati dei loro effetti personali prima di darsi alla fuga verso i prati del Talvera.

Grazie alle descrizioni fornite, i poliziotti hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a rintracciare due cittadini stranieri che corrispondevano perfettamente ai dettagli forniti dalle vittime. Gli agenti hanno recuperato parte della refurtiva, tra cui un borsello e un giubbotto, ancora in possesso dei sospetti.

Al momento del controllo, i due uomini hanno tentato di opporsi con atteggiamento minaccioso, cercando di resistere agli agenti. Nonostante ciò, sono stati accompagnati in Questura, dove sono stati identificati come cittadini marocchini di 25 anni e 23 anni: il primo richiedente asilo, il secondo irregolare sul territorio nazionale. Durante la perquisizione è stato rinvenuto anche un orologio appartenente a una delle vittime.

Al termine delle procedure di rito, entrambi sono stati arrestati con le accuse di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e trasferiti presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le vittime, anch’esse straniere, hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15 giorni e 2 giorni. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Denunce per tentato furto e detenzione di stupefacenti in via del Ronco

Nella notte tra venerdì e sabato, la Squadra Volante è intervenuta in via del Ronco dopo la segnalazione di un’auto sospetta con tre persone a bordo. Gli individui, una volta scesi dal veicolo, sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare la saracinesca di un garage. All’arrivo degli agenti, i sospetti hanno interrotto l’azione e tentato di risalire in auto, ma sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale.

Durante i controlli, uno dei fermati è stato trovato in possesso di un martelletto frangi-vetro, un altro di una tronchese e il terzo di alcuni grammi di cocaina. I tre, cittadini italiani di 36 anni, 29 anni e 22 anni, tutti pluripregiudicati e residenti in Bassa Atesina, sono stati denunciati in stato di libertà: il 36enne per detenzione di sostanza stupefacente, mentre gli altri due per porto di oggetti atti a offendere e per la violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano.

Tentato furto di biciclette in viale Druso

L’ultima segnalazione del fine settimana ha riguardato un uomo sorpreso ad armeggiare su alcune biciclette in viale Druso. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno bloccato un cittadino italiano di 50 anni con precedenti di polizia, mentre cercava di asportare uno specchietto retrovisore da una bicicletta. L’uomo ha consegnato agli operatori cinque morsetti per selle da bici e una sella, probabilmente provento di furto. Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato deferito in stato di libertà per tentato furto e ricettazione.

