Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e denunciate due persone per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio dei controlli straordinari condotti dalle forze dell’ordine a Bolzano lo scorso fine settimana. L’operazione, rafforzata dal Questore Giuseppe Ferrari, è stata organizzata per contrastare la cosiddetta “malamovida” e garantire la sicurezza durante la festa di Re Laurino.

Controlli straordinari e collaborazione tra forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fine settimana appena trascorso ha visto un’intensificazione delle attività di controllo a Bolzano. L’iniziativa è stata promossa dal Questore Giuseppe Ferrari, che ha predisposto servizi straordinari coinvolgendo Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. L’obiettivo era duplice: vigilare sul fenomeno della cosiddetta “malamovida” e assicurare il regolare svolgimento della tradizionale festa di Re Laurino, evento che richiama ogni anno numerosi cittadini e visitatori nel centro cittadino.

Arresto in piazza Walther: resistenza a pubblico ufficiale

Nel corso della serata di venerdì, durante la manifestazione, gli addetti alla sicurezza hanno segnalato la presenza di un individuo in evidente stato di ebbrezza in piazza Walther. L’uomo, già allontanato dopo aver infastidito alcuni presenti, è stato individuato dagli agenti poco dopo in via Laurin. Durante il controllo delle sue generalità, il soggetto ha tentato di sottrarsi agli accertamenti spintonando i poliziotti, ma è stato prontamente bloccato.

Accompagnato in Questura, l’uomo è stato identificato come un cittadino marocchino di 29 anni, pluripregiudicato e richiedente asilo. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e il trasferimento presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Furto aggravato in un esercizio commerciale a Prati di Gries

Durante la stessa notte, la Sala Operativa della Questura ha inviato una pattuglia della Squadra Volante a Prati di Gries, dove era scattato l’allarme acustico di un esercizio commerciale. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno riscontrato la porta del locale danneggiata e il registratore di cassa aperto e svuotato. Grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza comunale, è stato possibile individuare un giovane che si allontanava verso via Resia subito dopo l’attivazione dell’allarme.

La nota di ricerca diramata ha permesso a un’altra pattuglia di rintracciare un uomo corrispondente alla descrizione fornita. Alla vista della “pantera” della Polizia di Stato, il sospetto ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente fermato. Condotto in Questura, il soggetto – un cittadino bolzanino di 31 anni con precedenti – è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Detenzione di hashish e denuncia per spaccio

L’ultimo episodio significativo si è verificato ieri sera, quando le volanti sono intervenute in via Druso per una lite tra due giovani. Il comportamento sospetto dei ragazzi ha indotto gli agenti a procedere con una perquisizione personale. Uno dei due, un bolzanino di 19 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish di circa 10 grammi nascosto nei pantaloni.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare un etto di hashish, portando alla denuncia del giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi i ragazzi sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

IPA