Due arresti e tre denunce sono il risultato dei controlli straordinari messi in campo dalle forze dell’ordine a Bolzano durante lo scorso fine settimana, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Questore Giuseppe Ferrari per contrastare il fenomeno della cosiddetta “malamovida”. L’intervento, che ha visto la partecipazione di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e militari dell’Esercito impegnati nel dispositivo “Strade Sicure”, è stato disposto per garantire maggiore sicurezza e prevenire episodi di reato nelle aree più sensibili della città.

Controlli rafforzati per la sicurezza urbana

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il dispositivo di sicurezza è stato potenziato su disposizione del Questore, con l’obiettivo di monitorare e prevenire comportamenti illeciti legati alla cosiddetta “malamovida”. Le pattuglie sono state dislocate nei punti nevralgici di Bolzano, in particolare nelle zone più frequentate durante il fine settimana, come piazza Erbe e il quartiere Don Bosco, oltre a parco Cappuccini e l’area industriale.

Primo intervento in piazza Erbe: resistenza e minacce agli agenti

Nel corso della serata di sabato, gli agenti hanno notato in piazza Erbe un uomo in evidente stato di alterazione alcolica che disturbava i clienti di un locale con atteggiamenti molesti. Dopo aver tentato di allontanarlo, l’individuo ha opposto resistenza, rifiutando di farsi identificare e di lasciare la piazza. Ha inoltre minacciato gli operatori di polizia nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’uomo, identificato successivamente in Questura come un cittadino marocchino di 29 anni richiedente asilo e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Disordini in un bar del quartiere Don Bosco: un arresto per resistenza

Poco dopo, sempre nella serata di sabato, le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute in un bar della zona Don Bosco, dove era stato segnalato un avventore in stato di ebbrezza che stava creando disordine. All’arrivo degli agenti, l’uomo, un italiano di 23 anni, ha reagito con violenza, cercando di colpire i poliziotti e opponendo una forte resistenza. Dopo essere stato accompagnato in Questura, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso. Per questi motivi, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Aggressione e tentata rapina in zona industriale: un arresto

Nel tardo pomeriggio di domenica, la Squadra Volante è intervenuta in zona industriale a seguito della segnalazione di un’aggressione ai danni di un giovane straniero. La vittima, soccorsa dagli agenti, ha riferito di essere stata colpita con una testata al volto da un uomo che aveva tentato di rapinarlo del telefono cellulare. Grazie alle descrizioni fornite, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’aggressore, che ha reagito con violenza colpendo uno degli operatori con un pugno, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. L’uomo, un cittadino marocchino di 24 anni richiedente asilo e con precedenti, è stato arrestato per tentata rapina, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito presso la Casa Circondariale locale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Furto in un centro commerciale: una denuncia

Nel pomeriggio di sabato, un altro intervento della Squadra Volante ha portato alla denuncia in stato di libertà di un cittadino marocchino di 30 anni, richiedente asilo politico, per furto all’interno di un centro commerciale. L’uomo era stato notato mentre occultava della merce e superava le casse senza pagare. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, lo hanno rintracciato poco dopo, recuperando la refurtiva – un giubbotto sportivo – che è stata restituita ai legittimi proprietari.

Controlli antidroga a parco Cappuccini: un deferimento

Durante i controlli quotidiani presso parco Cappuccini, gli agenti hanno fermato un cittadino extracomunitario segnalato da alcuni residenti perché visto maneggiare alcuni involucri sospetti. Dopo il trasferimento in Questura e gli accertamenti di rito, l’uomo, un cittadino marocchino di 23 anni con precedenti, è stato trovato in possesso di una confezione contenente 15 grammi di hashish. Nei suoi confronti sono state avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale e il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti.

Bilancio dell’operazione e impegno delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il bilancio complessivo dell’operazione straordinaria a Bolzano è di due arresti e tre denunce, a testimonianza dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare fenomeni di reato e disordine pubblico. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone più sensibili della città e ai luoghi di aggregazione giovanile.

