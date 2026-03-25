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È stato il ritrovamento di un ordigno a far scattare l’allarme nel centro abitato di Nardò nel pomeriggio di ieri. Un oggetto sospetto è stato individuato da un cittadino nei pressi di un immobile in vendita e, dopo la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce. L’area è stata evacuata e il traffico interrotto per consentire le operazioni di messa in sicurezza, che hanno portato al sequestro di una bomba a mano da esercitazione, priva di carica esplosiva, risalente al 1982. Sono in corso indagini per individuare i responsabili del posizionamento dell’ordigno.

Segnalazione e intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando un cittadino ha notato un oggetto sospetto vicino al muro di cinta di un immobile in vendita nel centro abitato di Nardò. La segnalazione ha immediatamente attivato gli agenti della Questura di Lecce, che sono intervenuti sul posto per verificare la situazione.

Evacuazione e chiusura dell’area

Giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un ordigno, facendo scattare le procedure di sicurezza. In via precauzionale, è stata disposta l’evacuazione delle abitazioni nelle immediate vicinanze e la chiusura dell’area al traffico, per garantire l’incolumità dei residenti e degli operatori impegnati nelle operazioni.

Intervento degli Artificieri e identificazione dell’ordigno

Oltre al personale della Questura in servizio presso il Commissariato di Nardò, sono stati chiamati sul posto anche gli Artificieri antisabotaggio della Polizia di Frontiera di Brindisi. Gli specialisti hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla rimozione dell’ordigno, che è stato identificato come una bomba a mano di fabbricazione italiana, modello OD 82, destinata all’addestramento e quindi priva di carica esplosiva. L’oggetto, risalente all’anno di fabbricazione 1982, era già stato utilizzato in precedenza per scopi addestrativi.

Sequestro e indagini in corso

Il personale del Commissariato di Nardò ha proceduto al sequestro penale della granata a carico di ignoti. Sono attualmente in corso le indagini di polizia giudiziaria per risalire ai responsabili del posizionamento dell’oggetto in una zona pubblica e abitata. Gli inquirenti sottolineano che gli ordigni da esercitazione non sono oggetti di libera vendita e la loro presenza in un’area urbana rappresenta un fatto grave, anche se privo di conseguenze esplosive.

IPA