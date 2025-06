Bomba alla palestra di Gianni Di Napoli a Ostia, il video di Enzo Salvi: "Auto sventrate, gente terrorizzata"

Una bomba ha fatto saltare in aria l’ingresso della palestra di Gianni Di Napoli a Ostia. Le immagini delle macerie sono state riprese in alcuni video che l’attore Enzo Salvi ha pubblicato in un post in cui denuncia: “È una vergogna”. L’ordigno è scoppiato intorno alle 2.30 del mattino in via delle Azzorre, nessuna persona è rimasta ferita ma resta la paura nel quartiere.

Il post di Enzo Salvi sulla bomba a Ostia

Enzo Salvi ha pubblicato una serie di video in cui si vede l’intervento dei vigili del Fuoco davanti all’ingresso della palestra di Gianni Di Napoli.

Nelle immagini vengono mostrati i calcinacci, i cerchioni delle auto e le macerie a terra, l’ingresso della palestra distrutto, gli scooter per terra, le auto esplose e gli abitanti del quartiere in strada tra panico e sconcerto.

Dove è stata fatta esplodere la bomba

“Noi a Ostia ci svegliamo con le bombe – Ore 2.30 – Via delle Azzorre. Macchine sventrate. Tutti i vetri del palazzo esplosi. La gente terrorizzata”, ha scritto l’attore in un post su Facebook.

“Una scena da guerra… nel cuore della nostra città … – ha proseguito Salvi nel racconto di quanto avvenuto – Chi semina terrore tra la gente va fermato”.

Poi l’accusa: “Questo non è più un fatto di cronaca. È una vergogna. È una minaccia alla nostra sicurezza. È un attacco alla nostra libertà”.

Cosa è successo davanti alla palestra di Gianni Di Napoli

Nella notte tra il 25 e il 26 giugno è stata fatta esplodere una bomba fatta a mano davanti alla palestra Di Napoli.

Sull’attacco al Di Napoli boxing team indagano la polizia e i vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto anche per assicurarsi che non ci fossero altri ordigni.

Gli agenti del commissariato Lido sperano di individuare chi ha posizionato la bomba grazie alle immagini riprese dai circuiti di videosorveglianza.

C’è chi parla di racket e teme che la bomba sia solo la prima di una serie d’intimidazioni.

Di chi è la palestra

La palestra era stata aperta nel settembre 2024. Tra gli ospiti, nei primi giorni, c’era stato anche Fabrizio Corona.

Nella struttura, oltre alla boxe, venivano offerti ai clienti anche corsi di fitness e pilates.

Il titolare della struttura è Gianni Di Napoli, il padre di Kevin Di Napoli, il pugile romano che fu vittima di un agguato dai contorni poco chiari a Casoria, in provincia di Napoli, il 31 luglio 2024.

Rimasto ferito nel corso di una sparatoria a un braccio ad avere la peggio fu un uomo che si trovava con il boxeur di Ostia, rimasto gravemente ferito.

Secondo quanto riporta Roma Today, il nome di Kevin Di Napoli, nato e cresciuto a Ostia, era comparso sulle carte dell’indagine “Grande Raccordo Criminale” dove per per conto del gruppo di “Diabolik” e del suo colonnello Fabrizio Fabietti faceva il “recupero crediti” insieme ad altri ultras della Lazio.

Anni prima era stato coinvolto nell’inchiesta Maverik sulla banda di Er Tartaruga, Salvatore Sibio, romano con un passato nell’ex Banda della Maranella, ma anche con intrecci che lo legavano alla Banda della Magliana. Il suo gruppo era vicino al clan dei Triassi e rivali degli Spada.

Di Napoli era stato assolto in appello dall’accusa di aver svolto il ruolo di picchiatore per conto di Sibio, ma finì ai domiciliari prima e in comunità poi per altri reati. Di Napoli, detto ‘Il Giovane’ o ‘Box’, secondo le accuse di chi aveva indagato su di lui aveva compito di recupero crediti per i gruppi criminali.