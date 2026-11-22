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Una bomba carta ha distrutto il portone di un palazzo popolare del quartiere Tufello, a Roma, poco prima delle 3 di domenica 22 novembre. Il boato ha svegliato gli abitanti di via Monte Resegone. Nessuno è rimasto ferito. La Squadra Mobile indaga per capire se l’esplosione fosse un avvertimento a un uomo che abita nello stabile. Il movente resta da accertare.

Bomba carta al Tufello

Secondo la ricostruzione di RomaToday, l’ordigno è esploso davanti all’ingresso del palazzo. Oltre al portone, lo scoppio ha danneggiato alcune finestre e i vasi all’esterno dell’edificio.

La stampa locale riferisce che tra gli inquilini c’è un cittadino romano di 66 anni, noto per l’attività di spaccio. Secondo gli investigatori, la zona risente da tempo dell’influenza della famiglia Primavera, già al centro di diverse inchieste.

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Il Corriere della Sera riporta l’ipotesi di un’intimidazione nei confronti del 66enne. Gli accertamenti della Mobile devono ancora chiarire a chi fosse diretto il gesto.

Con l’episodio della notte, Roma è di nuovo teatro di bombe carta esplose dall’inizio dell’anno davanti ad abitazioni e attività commerciali. Per diversi episodi restano da individuare i responsabili e le ragioni degli attentati.

Le esplosioni a Roma, da Ostia a San Basilio

Repubblica ricostruisce una sequenza di quindici ordigni da ottobre. Il 2 ottobre un’esplosione ha distrutto un autonoleggio a Tor Bella Monaca. Il 23 ottobre sono stati colpiti una sala scommesse a Ciampino e un palazzo a Ostia. Per l’attentato sul litorale sono stati arrestati una ragazza di 19 anni e un giovane di 26, accusati di strage e tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso.

Tra il 2 e il 3 novembre due ordigni hanno distrutto il bar Elegant Monkey a Castelverde, a pochi giorni dalle esplosioni davanti a due palazzi a Tor Bella Monaca e a Casal Bruciato. Il precedente più recente risale al 16 novembre, quando una bomba carta ha danneggiato l’ingresso di un edificio dell’Ater in via Treia, a San Basilio.

Il commento del dirigente della Mobile, Gianfranco Minissale

Il 4 novembre, giorno del suo insediamento alla guida della Squadra Mobile di Roma, Gianfranco Minissale aveva fatto il punto in Questura sugli episodi registrati nei mesi precedenti. “In alcune occasioni sono certamente scollegate, in altri casi siamo al lavoro su possibili collegamenti“, aveva detto ai cronisti, come riporta Canale Dieci.

Tra le piste indicate da Minissale c’è la contesa per le piazze di spaccio, soprattutto dove il traffico di droga garantisce maggiori guadagni. Per altri episodi il dirigente aveva richiamato i contrasti tra famiglie, precisando che anche dissidi estranei al mercato degli stupefacenti potrebbero aver portato al ricorso agli ordigni.