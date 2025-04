Bomba contro la Hellenic Train ad Atene, esplosione in pieno centro e paura dopo le telefonate anonime

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una bomba è esplosa in pieno centro ad Atene, in Grecia, dopo che una chiamata anonima aveva avvisato i principali giornali del Paese del suo posizionamento, di fronte alla sede della compagnia ferroviaria Hellenic Train: il ministero dei Trasporti parla di terrorismo.

La bomba in centro ad Atene

Nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2025 un ordigno esplosivo ha danneggiato leggermente la sede della società ferroviaria Hellenic Train, in pieno centro ad Atene, la capitale della Grecia.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, poco prima che la bomba esplodesse, le redazioni erano state raggiunte da una telefonata anonima che aveva avvertito di quanto stava per accadere.

Fonte foto: ANSA Manifestazioni per le vittime dell’incidente ferroviario a cui sarebbe legata la bomba

La bomba è stata posizionata in uno zaino, su un motorino senza targa. Non ci sono stati né morti né feriti e anche i danni alla sede della Hellenic Train sarebbero di entità minima.

Per il ministero dei Trasporti si tratta di terrorismo

Gli artificieri della polizia di Atene, avvisati dai giornali che avevano ricevuto la telefonata, hanno provato a intervenire per disinnescare la bomba, ma questa è esplosa poco prima che potessero arrivare sul posto.

Il ministro dei Trasporti, Christos Staikoura ha commentato l’evento, parlando della possibilità che si possa trattare di un azione terroristica: “Questo è un atto criminale che ha messo in pericolo la vita di persone, dipendenti e passanti in un punto centrale di Atene in un momento di traffico” ha dichiarato.

Il posizionamento della bomba è molto simbolico, ed è legato a un incidente ferroviario del 2023 che da due anni è al centro del dibattito politico in Grecia.

L’incidente ferroviario che sta segnando la politica greca

Il 28 febbraio del 2023, nella valle di Tempe, nella regione della Tessaglia a sud di Salonicco, in Grecia, un treno passeggeri e uno merci si sono scontrati. Nell’incidente sono morte 57 persone, per lo più giovani studenti, e 85 sono rimaste ferite.

Da allora il caso è finito al centro della politica greca, con accuse di corruzione a diversi funzionari. Nel 2024 il parlamento greco ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per due ex ministri dei Trasporti da parte della procura europea.

Durante le manifestazioni per il secondo anniversario della strage, tenutesi il 28 febbraio 2025, ci sono stati degli scontri ed episodi di guerriglia urbana tra alcuni partecipanti ai cortei e la polizia.