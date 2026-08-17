Bomba d'acqua nel Lazio e su Roma dopo l'ondata di caldo, temporali intensi e grandine: le previsioni meteo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una nuova ondata di maltempo ha investito il Lazio, con temporali intensi, grandine e una violenta bomba d’acqua nel Reatino. Rovesci sparsi hanno interessato anche Roma, Latina e Frosinone. La Protezione Civile aveva già diramato allerta gialla su tutte le sette zone regionali, in vigore per l’intera giornata. Le previsioni meteo confermano un momentaneo abbassamento delle temperature e una breve tregua dal caldo intenso.

Roma, bomba d’acqua dopo l’ondata di caldo

Dopo settimane dominate dall’anticiclone africano e dal grande caldo, il Lazio è tornato a fare i conti con il maltempo. Nella serata di lunedì 17 agosto una nuova fase di instabilità si è abbattuta sulla regione, con temporali che hanno raggiunto la loro massima intensità tra le 21 e la tarda serata.

La zona più colpita è stata la provincia di Rieti, dove si è verificata una violenta bomba d’acqua, con 15 millimetri di pioggia caduti in appena un’ora e un tasso di umidità salito fino all’86%.

Fenomeni più contenuti, con accumuli fino a 1,5 millimetri ma comunque accompagnati da un elevato rischio di grandine localizzata, hanno interessato anche Roma (dove è stata segnalata un’intensa attività elettrica), Latina e Frosinone, mentre il territorio di Viterbo è rimasto ai margini della perturbazione, con cielo sereno.

L’allerta meteo gialla nel Lazio

L’ondata di maltempo era stata prevista dalla Protezione Civile nazionale, che già dal mattino aveva diffuso un’allerta meteo gialla estesa a tredici regioni italiane, tra cui il Lazio, per rischio temporali e conseguenti criticità idrauliche e idrogeologiche.

Il Centro Funzionale della Regione aveva a sua volta posto in stato di attenzione, per l’intera giornata, tutte le sette zone di allerta del territorio laziale: Bacini Costieri del Nord, Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri del Sud e Bacino del Liri.

Le autorità avevano raccomandato, come da prassi, la prudenza invitando i cittadini a evitare la sosta nei pressi di corsi d’acqua e sotto alberi ad alto fusto.

Il maltempo di queste ore si inserisce in un contesto nazionale segnato anche da due vittime causate dai fulmini nelle scorse ore, una in Sicilia e una in Alto Adige.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Secondo i dati elaborati da 3BMeteo, le precipitazioni sono destinate ad attenuarsi rapidamente nella notte, con schiarite già a partire dalle prime ore del mattino di martedì 18 agosto.

Il bollettino regionale prevede un miglioramento generale, con il ritorno del colore verde sulla mappa del rischio idrogeologico e idraulico, pur senza escludere isolati rovesci pomeridiani su tutte le aree del Lazio.

Tra il 19 e il 21 agosto la regione entrerà in una fase di maggiore stabilità, con sole prevalente, venti deboli o moderati da sud-ovest e temperature in risalita fino a punte di 33-36°C, accompagnate da un’umidità persistente tra il 60 e il 70% che riporterà afa anche nelle ore notturne, soprattutto su Roma e Latina. Solo Rieti e l’alta Ciociaria potrebbero essere interessate da brevi acquazzoni locali tra giovedì e venerdì, senza accumuli significativi.

A livello nazionale, gli esperti indicano che da giovedì 20 agosto potrebbe arrivare una fase di maltempo più intensa, con un deciso calo delle temperature soprattutto al Nord e lungo le zone tirreniche.