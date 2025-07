Bomba d'acqua su Roma, aerei dirottati a Fiumicino e caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo

Il maltempo crea caos a Roma. Aerei dirottati e voli cancellati all’aeroporto di Fiumicino e diversi disagi segnalati dalle migliaia di spettatori arrivati allo stadio Olimpico per il concerto di Ultimo. La bomba d’acqua in serata sulla Capitale ha colpito diverse zone provocando problemi a chi è in viaggio.

Gli aerei dirottati a Fiumicino

Alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare all’aeroporto di Fiumicino sono stati dirottati su altri scali, in particolare verso Pisa, Cagliari, Napoli, Brindisi, Ancona, Bari e Bologna.

Sono circa 16 i voli dirottati nella serata del 13 luglio a causa della bomba d’acqua che ha iniziato a colpire la Capitale intorno alle 19.30.

ANSA

Un aereo in fase di atterraggio a Fiumicino

Gli aerei, che avrebbero dovuto far base a Fiumicino, sono invece atterrati in altri scali, dove hanno fatto rifornimento in attesa di poter riprendere la tratta.

Ritardi e la nota di Adr

Adr, società che gestisce l’aeroporto di Fiumicino, ha fatto sapere che a causa del maltempo “diversi voli che dovevano atterrare all’aeroporto di Fiumicino sono stati dirottati su altri scali italiani, tra cui Pisa, Bologna e Napoli, dove sono atterrati per fare rifornimento in attesa di ripartire per il Leonardo Da Vinci al miglioramento delle condizioni meteo”.

Sempre a causa delle condizioni meteo critiche, durante la giornata si erano accumulati anche ritardi, che hanno riguardato decine di voli soprattutto nel pomeriggio di domenica.

Problemi al concerto di Ultimo

Tra le migliaia di persone arrivate allo Stadio Olimpico per il concerto di Ultimo, molte di quelle che erano già sul prato prima dell’inizio dello show hanno dovuto abbandonare il proprio posto per cercare riparo.

L’organizzazione ha aperto le tribune a lato e dietro il palco per permettere ai fan di ripararsi dalla pioggia. Solo alcuni hanno scelto di restare sotto il palco, nonostante il forte rovescio, muniti di ombrelli e impermeabili.

Intorno alle 21, grazie anche al miglioramento delle condizioni meteo, il prato dello stadio si è nuovamente ripopolato.

Il maltempo in Italia

Il maltempo crea disagio al centro e al Nord Italia. Per la giornata del 13 luglio 2025 nel Lazio è stata prevista l’allerta gialla.

In Toscana sono caduti cinquemila fulmini sulla costa centro-settentrionale, altra zona interessata dalla linea temporalesca.

Sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, nella mattinata del 13 luglio ha scritto: “Possibilità di forti temporali anche localmente intensi e colpi di vento. In seguito i temporali tenderanno a trasferirsi sul resto della regione”.

In Toscana è stata emessa un’allerta arancione su costa e sud della regione, gialla su Toscana centrale e sulle zone nord occidentali. A seguito dell’allerta a Carrara sono state chiuse anche le spiagge oltre a parchi e cimiteri e alla sospensione di mercati e manifestazioni all’aperto. Anche a Massa chiusi i parchi e sospesi gli eventi all’aperto e pure il servizio di bus per i bagni al fiume e la Via Vandelli. Stop accesso a giardini pubblici, cimiteri e canile a Livorno.

Nuova frana sulla 51 di Alemagna tra San Vito di Cadore e Cortina. La colata di fango ha parzialmente danneggiato uno degli escavatori lasciati vicino all’alveo del torrente, in caso di nuove emergenze. Il mezzo meccanico è stato poi recuperato e messo al sicuro.