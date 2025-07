Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte esplosione e danni ingenti, arrestate due persone ad Andria per porto in luogo pubblico e detenzione di materiale esplosivo. L’episodio, avvenuto il 1° gennaio 2025 nel quartiere San Valentino, ha visto la distruzione dell’ingresso di un edificio dell’Arca Puglia, con conseguente evacuazione delle famiglie residenti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla Squadra Mobile su richiesta della Procura di Trani.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio durante i festeggiamenti di Capodanno, quando una violenta esplosione ha colpito un edificio di edilizia popolare nel quartiere San Valentino di Andria. L’ingresso dello stabile, di proprietà dell’Arca Puglia, è stato completamente distrutto, mentre l’onda d’urto ha provocato danni strutturali tali da rendere necessaria l’evacuazione di tutti i nuclei familiari presenti.

Le conseguenze dell’esplosione

L’esplosione, avvenuta nelle prime ore del 1° gennaio, ha costretto le autorità a dichiarare inagibile l’intero edificio. Solo dopo alcuni giorni di lavori di messa in sicurezza, le famiglie hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze ancora più gravi, ma i danni materiali sono stati ingenti e hanno richiesto un notevole sforzo per il ripristino della sicurezza.

L’inchiesta della Squadra Mobile

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani e condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo la relazione tecnica del Reparto Artificieri della Polizia di Stato, la deflagrazione è stata provocata dall’assemblaggio e dalla simultanea accensione di 24 petardi di categoria F4, dispositivi pirotecnici ad alto potenziale, che hanno generato un “effetto devastante” sull’edificio.

Le prove raccolte dagli investigatori

Gli investigatori hanno potuto contare su una serie di elementi probatori, tra cui intercettazioni telefoniche e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Questi strumenti hanno consentito di identificare i presunti responsabili, due giovani di ventinove e ventidue anni, che avrebbero trasportato e posizionato il materiale esplosivo nei pressi dell’ingresso dello stabile.

L’ordinanza di custodia cautelare

Alla luce delle risultanze investigative, la Procura di Trani ha richiesto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per i due indagati. Il GIP ha accolto la richiesta, condividendo l’impostazione accusatoria e disponendo l’esecuzione del provvedimento da parte della Squadra Mobile. L’ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi, portando i due giovani agli arresti domiciliari.

Il quadro giuridico e la presunzione di innocenza

È importante sottolineare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che, come previsto dalla legge, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la loro responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. La vicenda resta dunque aperta in attesa degli sviluppi processuali.

Il contesto: l’uso improprio di materiale pirotecnico

L’episodio di Andria si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine verso l’uso improprio di materiale pirotecnico, soprattutto durante le festività. L’impiego di petardi di categoria F4, riservati a professionisti e vietati ai privati, rappresenta un serio rischio per la sicurezza pubblica e può causare danni ingenti, come dimostrato dall’esplosione che ha colpito l’edificio dell’Arca Puglia.

Le reazioni della comunità

L’esplosione ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere San Valentino, che hanno vissuto momenti di paura e disagio a causa dell’evacuazione forzata e dei danni subiti alle proprie abitazioni. Le autorità locali hanno espresso solidarietà alle famiglie coinvolte e hanno ribadito l’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme in materia di utilizzo di materiale esplosivo.

Le misure di prevenzione adottate

In seguito all’episodio, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire ulteriori episodi di detenzione e porto di materiale esplosivo non autorizzato. Sono stati avviati incontri informativi nelle scuole e nelle associazioni di quartiere per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’uso improprio di fuochi d’artificio e petardi illegali.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani rappresenta un importante risultato nella lotta contro il porto e la detenzione di materiale esplosivo. La vicenda di Andria richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare la prevenzione e il controllo, soprattutto in occasione di festività in cui l’uso di fuochi d’artificio è più diffuso. Resta ora da attendere l’esito del procedimento giudiziario per accertare le responsabilità dei due giovani finiti agli arresti domiciliari.

IPA