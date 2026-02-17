Bomba esplosa a Matino vicino Lecce davanti alla casa di Mario Romano, minacciato l'ex consigliere regionale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una bomba è esplosa davanti alla porta di casa dell’ex consigliere regionale della Puglia Mario Romano a Matino, in provincia di Lecce. È stato lo stesso Romano a dare l’allarme dopo aver sentito l’esplosione. L’ordigno ha causato danni agli infissi dell’abitazione ma non ci sarebbero feriti.

Bomba esplosa davanti alla casa di Mario Romano

Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio è esplosa una bomba davanti all’abitazione dell’ex consigliere regionale della Puglia Mario Romano a Matino, in provincia di Lecce.

Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, alcune persone si sarebbero introdotte nel giardino della villa di Romano e avrebbero depositato l’ordigno davanti alla porta.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

La bomba sarebbe quindi esplosa causando seri danni agli infissi dell’abitazione, ma senza ferire nessuno. È stato lo stesso Romano a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri.

Chi è Mario Romano

Romano è stato un politico molto importante in Salento. La sua carriera è iniziata nel 1969 nella Democrazia Cristiana. È stato consigliere comunale, assessore e poi fino al 1990 sindaco di Matino, il comune nel Leccese dove oggi abita.

Nel 2015 si è candidato come consigliere comunale nella lista Popolari, per la circoscrizione di Lecce, risultando il primo tra i non eletti.

Entrò poi in Consiglio nel 2017, quando subentrò a Totò Negro e vi rimase fino alla fine della legislatura. Alle spalle ha anche una carriera da dirigente tecnico regionale.

L’inchiesta sulla sanità pugliese

La carriera di Romano ha anche attraversato un periodo turbolento nel 2022. A luglio infatti, l’ormai ex consigliere regionale fu indagato e rinviato a giudizio per l’inchiesta “Re Artù” della guardia di finanza, riguardo alle irregolarità nella sanità pugliese.

Oltre a Romano furono indagati diversi esponenti della politica locale e dirigenti sanitari, per vari reati tra cui corruzione e traffico di influenze illecite.

Il processo è tuttora in corso e non si è ancora concluso nemmeno per Romano. Non è chiaro se il risultato dell’inchiesta e il procedimento penale siano legati alla bomba esplosa davanti alla casa dell’ex consigliere.