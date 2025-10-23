Bomba esplosa a Palermo sotto casa di Fabrizio Ferrandelli, l'assessore nel mirino dopo uno sfratto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una bomba carta è stata fatta esplodere a Palermo, sotto la casa dell’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli. Nessun ferito; indagini in corso su un possibile nesso con lo sgombero e l’incendio di un alloggio in via Bronte. Ferrandelli afferma di non voler fare un passo indietro, e raccoglie la solidarietà del sindaco Lagalla e del presidente della Regione Schifani.

Palermo, bomba carta sotto l’abitazione dell’assessore

Nella tarda serata di ieri – mercoledì 22 ottobre 2025 – una bomba carta è esplosa sotto l’abitazione dell’assessore all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. Il boato è stato avvertito in tutto il quartiere; molte persone sono scese in strada. Secondo ANSA non risultano feriti né danni significativi.

Stando a una prima ricostruzione, l’episodio arriva a poche ore da uno sfratto in via Bronte, nel rione Borgo Nuovo, e dal successivo incendio dello stesso alloggio popolare, vandalizzato dopo lo sgombero.

Facebook Fabrizio Ferrandelli L’assessore di Palermo Fabrizio Ferrandelli, sotto la cui abitazione è esplosa nella notte una bomba carta

Gli inquirenti hanno avviato accertamenti per evidenziare eventuali collegamenti tra i fatti. L’area è stata transennata per i rilievi e sono al vaglio le immagini di videosorveglianza.

Chi è Fabrizio Ferrandelli

Fabrizio Ferrandelli è nato a Palermo il 15 settembre 1980. È assessore comunale all’Emergenza abitativa nella giunta Lagalla. Alle amministrative del 12 giugno 2022 si è candidato sindaco, ottenendo il 14,22% dei voti con l’appoggio di Più Europa e Azione.

Nel 2024 ha ricevuto l’incarico di assessore dopo l’uscita da Azione e l’ingresso nel gruppo consiliare “Lavoriamo per Palermo”, schierato a sostegno del sindaco in una lista civica di maggioranza.

Accanto al ruolo amministrativo, Ferrandelli ha reso pubbliche in questi mesi diverse operazioni di recupero di alloggi popolari occupati abusivamente, rivendicando una linea di “legalità e trasparenza” nella gestione del patrimonio ERP.

La precedente aggressione all’assessore

Ferrandelli afferma di non sentirsi intimidito: “Questi gesti non m’intimoriscono… proseguirò nella mia azione”. Il sindaco Roberto Lagalla esprime solidarietà e condanna “con fermezza” l’accaduto, ribadendo che l’amministrazione “non arretrerà di un passo” nella gestione legale degli alloggi popolari. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parla di “gesto vile e inaccettabile” e garantisce supporto istituzionale.

Ma già nel luglio scorso l’assessore era stato aggredito in via Alloro, nel centro storico, mentre interveniva in difesa del titolare di un bar. In quell’occasione, sei persone avevano accerchiato l’esercente, e Ferrandelli sarebbe stato colpito alle spalle con uno sgabello. Trasportato in ospedale, è stato poi dimesso in condizioni non gravi.

Il video dell’assessore sull’immobile vandalizzato a Palermo

Dopo la denuncia alla Squadra Mobile, la polizia ha avviato gli accertamenti anche mediante la visione delle telecamere della zona. In un video sui social, l’assessore aveva invitato i cittadini a “non voltarsi dall’altra parte” di fronte ad aggressioni e atti di intimidazione. Anche in quell’occasione, il sindaco Lagalla e il presidente Schifani avevano espresso “vicinanza” e “ferma condanna” per l’episodio.