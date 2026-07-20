Bomba esplosa davanti alla sede Fbi di New York, uomo arrestato e paura tra passanti dopo gli spari: il video

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una bomba sarebbe esplosa nella mattinata di lunedì 20 luglio davanti alla sede Fbi a Lower Manhattan, nel centro di New York. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 8:30, ora locale, all’esterno del numero 26 di Federal Plaza, sede di numerose agenzie governative statunitensi. Una persona è stata fermata dalle forze dell’ordine poco dopo l’esplosione. L’Fbi ha comunicato che la Joint Terrorism Task Force di New York sta indagando sull’accaduto, trattato in questa prima fase come un possibile attacco contro una struttura federale.

Bomba esplosa a New York, cosa è successo

Come riporta la CBS, l’incendio sarebbe stato provocato da un dispositivo artigianale composto da fuochi d’artificio e materiale infiammabile.

I vigili del fuoco di New York sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di fiamme e fumo provenienti da un contenitore per i rifiuti collocato davanti all’edificio.

Le immagini registrate sul posto mostrano una densa colonna di fumo davanti all’ingresso di Federal Plaza e diversi agenti impegnati a bloccare un uomo.

Per precauzione, all’interno dell’edificio è stato disposto temporaneamente l’obbligo per le persone presenti di restare in una zona protetta e l’area circostante è stata messa in sicurezza.

Cosa è stato trovato

Al momento dell’arresto, l’uomo avrebbe avuto con sé un piccolo carrello contenente due armi, pistole ad aria compressa.

Sul carrello sarebbe stata presente anche la scritta "ICE off our streets", traducibile come "Via l’Ice dalle nostre strade".

L’Ice è l’agenzia federale statunitense responsabile dei controlli sull’immigrazione e delle operazioni di espulsione.

Le fonti investigative citate dai media statunitensi hanno descritto il fermato come una persona coinvolta in precedenti attività di protesta contro l’Ice.

Il movente, l’identità e le eventuali accuse formali nei suoi confronti devono però essere ancora chiariti dalle autorità.

Le indagini

Gli investigatori dovranno ricostruire cosa è successo, verificare se l’uomo abbia agito da solo e stabilire se avesse programmato altre azioni.

Almeno una persona sarebbe stata trasportata in ospedale, mentre un’altra avrebbe rifiutato ulteriori cure mediche.

La zona colpita ospita strutture dell’Fbi, dell’Immigration and Customs Enforcement, dei Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione e del Dipartimento per la Sicurezza interna.

Nello stesso complesso è presente anche un tribunale che si occupa di procedimenti in materia di immigrazione.

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha definito quanto accaduto "profondamente inquietante".