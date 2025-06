Bomba GBU-57 usata dagli Usa in Iran, cos'è la bunker buster che ha "cancellato Fordow dalla Terra"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’intervento degli Usa nella guerra tra Iran e Israele è cruciale soprattutto perché l’esercito americano dispone delle bombe GBU-57 bunker buster, ordigni in grado di penetrare in profondità nella terra prima di esplodere, che rendono vulnerabili anche i siti nucleari sotterranei iraniani, come quello di Fordow.

Cosa sono le bombe “bunker buster”

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno gli Stati Uniti hanno bombardato alcuni siti nucleari sotterranei iraniani, entrando di fatto nella guerra tra Iran e Israele dopo i tentennamenti dei giorni scorsi.

L’intervento americano era stato più volte richiesto da Israele, che era in difficoltà nel raggiungere il proprio obiettivo di danneggiare irreparabilmente le strutture coinvolte nell’arricchimento dell’uranio in Iran.

Fonte foto: ANSA Trump parla alla nazione dell’attacco all’Iran

La ragione per cui Israele non era in grado di raggiungere alcuni siti, come quello di Fordow, è che questi laboratori si trovano diversi metri sotto terra e le bombe bunker buster, in grado di penetrare nel terreno, dell’Idf non riescono a raggiungere tali profondità.

Perché le bombe americane sono più efficaci

La differenza tra le bombe bunker buster israeliane e quelle americane è molto marcata. Il miglior ordigno di questo tipo a disposizione dell’Idf, la GBU-28, è in grado di penetrare per 6 metri nel terreno prima di esplodere e pesa 1,8 tonnellate.

Le bombe sganciate dagli aerei B-2 Spirit americani, le GBU-57, pesano 13,6 tonnellate e sono in grado di raggiungere anche 60 metri di profondità nel cemento armato prima di esplodere.

Se sganciate una in successione all’altra però, questo effetto si amplifica. La prima bomba crea un cratere che rende il terreno più morbido e permette alla seconda di raggiungere obiettivi anche a 100 metri di profondità.

Perché gli Usa non hanno mai fornito le GBU-57 a Israele

La fornitura delle GBU-57 a Israele da parte degli Stati Uniti è tema di dibattito da tempo all’interno della diplomazia tra i due Paesi. Da anni infatti, Tel Aviv chiede a Washington l’autorizzazione per acquistarle.

Gli Usa si sono sempre rifiutati di fornirle, proprio per paura che Israele potesse utilizzarle per colpire l’Iran e i suoi siti nucleari, compromettendo ogni possibilità di dialogo.

Trump ha però ritenuto che questo tipo di dialogo fosse ormai impossibile e ha quindi deciso di far utilizzare direttamente dall’esercito americano le GBU-57. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver “cancellato Fordow dalla Terra“.