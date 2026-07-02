Bomba in un caffè a Damasco in Siria, a 40 metri dal Palazzo di Giustizia: ci sono 6 morti e almeno 22 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In un caffè nel centro di Damasco è esploso un ordigno. Ci sono sei morti e circa 22 feriti. L’esplosione è avvenuta intorno alle 15 ora locale all’interno di un locale in via al-Nasser, a circa 40 metri dal Palazzo di Giustizia. Immediato l’avvio delle indagini sulle cause dell’esplosione. La zona è stata transennata e isolata temendo una seconda esplosione. Dietro il gesto potrebbero esserci delle fazioni che non vogliono la stabilità in Siria, ha affermato il Ministro dell’Interno.

Esplosione a Damasco

Il cuore di Damasco, in Siria, è stato attaccato. Un ordigno situato all’interno di un caffè in via al-Nasser è detonato intorno alle 15 (ora locale) causando la morte di almeno sei persone.

I residenti della zona sono stati i primi a prestare soccorso ai feriti, che nei primi minuti sono passati rapidamente da 14 a 22. A darne notizia inviati dei media locali, che parlano di difficile ricerca di indizi per individuare i responsabili.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza temendo una seconda esplosione. Simili gesti sono già avvenuti in passato. Per questo si ipotizza una cellula terroristica che ha l’obiettivo di destabilizzare il Paese.

Il gesto politico

Le ipotesi del Ministro dell’Interno e degli agenti che stanno indagando sono quelle di un gesto politico, un attacco diretto alle istituzioni.

Infatti il caffè dove è avvenuta l’esplosione si trova ad appena 40 metri dal Palazzo di Giustizia. Si tratta inoltre di una zona molto affollata a causa dei mercati vicini, come Hamidiyeh, e anche per via delle attività all’interno del palazzo.

Al momento dell’esplosione la zona era molto frequentata, come anche il locale protagonista del tragico evento. Una folla infatti si è presto raccolta intorno al locale, anticipando le ambulanze nel prestare soccorso ai feriti.

Cosa è successo?

Secondo quanto riporta Al Jazeera, l’attentatore avrebbe disposto l’ordigno improvvisato sotto un tavolo del locale che al momento dell’esplosione risultava pieno di gente. Si è dato alla fuga, ma gli agenti stanno recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire in che direzione si sia mosso.

Al momento però non risulta ancora identificato. Secondo quanto si apprende dal Ministero dell’Interno, non si tratta del primo attentato di questo tipo. L’obiettivo infatti sarebbe quello di destabilizzare il Paese, generando paura mentre questo tenta di stabilizzarsi.

Il governatore di Damasco ha infatti affermato che la situazione della sicurezza della capitale è migliorata negli ultimi mesi, ma ci vorrà tempo prima che lo Stato siriano possa garantire una stabilità completa.