È di numerosi sequestri, arresti e denunce il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato in diverse province italiane per contrastare la vendita illegale di fuochi d’artificio, in vista dei festeggiamenti di Capodanno. In particolare, a Catania sono stati sequestrati una bomba artigianale da 11,5 kg e quasi 250 chili di materiale pirotecnico non autorizzato.

Operazioni coordinate in tutta Italia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di prevenzione e repressione della vendita illegale di fuochi d’artificio si è intensificata su tutto il territorio nazionale con l’approssimarsi del Capodanno. L’obiettivo principale è quello di evitare che prodotti pirotecnici privi di certificazione vengano immessi sul mercato, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

Il maxi sequestro a Catania: la bomba artigianale più grande d’Italia

Nel dettaglio, a Catania gli agenti delle Volanti hanno intercettato un furgone sospetto, all’interno del quale sono stati trovati una vera e propria bomba artigianale – la più grande mai rinvenuta dalla Polizia in Italia – dal peso di 11,5 kg, insieme a quasi 250 chili di fuochi d’artificio illegali. Il materiale era trasportato da 3 uomini, di cui 2 in possesso della licenza di fuochino e titolari di un’azienda di famiglia specializzata nella produzione di articoli pirotecnici. Tutti e 3 sono stati arrestati e denunciati per i reati connessi.

Controlli a tappeto in provincia di Catania

Le operazioni non si sono limitate al capoluogo etneo. Sempre a Catania, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno sorpreso 2 uomini che avevano allestito un banchetto improvvisato in strada per la vendita di articoli pirotecnici. Da ulteriori controlli, i due sono stati trovati in possesso di alcune bombe carta e sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e porto di ordigni rudimentali.

Nel comune di Trecastagni, i poliziotti del Nucleo artificieri hanno scoperto un vero e proprio deposito illegale di artifizi pirotecnici in un negozio di casalinghi, rinvenendo 21 chili di botti custoditi senza alcuna precauzione. Anche a Misterbianco, in un esercizio commerciale, sono stati trovati numerosi articoli pirotecnici in vendita senza la necessaria licenza. I titolari delle attività sono stati denunciati.

