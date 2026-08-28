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È stato individuato un giovane siracusano come responsabile del posizionamento di un ordigno rudimentale in viale Tunisi: l’ordigno, potenzialmente letale, è stato neutralizzato dagli artificieri. L’episodio, avvenuto nella mattinata di domenica 23 agosto, ha richiesto l’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Le indagini proseguono per chiarire il movente e identificare eventuali complici.

Il ritrovamento dell’ordigno e la messa in sicurezza dell’area

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di 23 agosto gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto un ordigno rudimentale all’interno di una busta abbandonata su un marciapiede in viale Tunisi, all’altezza del civico 82, davanti a una palazzina. Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra le forze dell’ordine, che hanno agito con tempestività per scongiurare ogni rischio per gli abitanti della zona.

Una vasta area è stata subito messa in sicurezza grazie all’intervento delle Volanti, dei Vigili del Fuoco e della polizia Municipale, che hanno provveduto a cinturare la zona. L’ordigno, giudicato di elevata pericolosità, è stato quindi prelevato e fatto brillare in un luogo sicuro dagli artificieri del Reparto di Catania.

Le indagini della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Siracusa ha avviato immediatamente indagini approfondite per raccogliere ogni elemento utile all’identificazione del responsabile di questo grave gesto criminale. Gli investigatori hanno sottolineato che solo per una fortunata casualità l’ordigno non è esploso, evitando così gravissimi danni a cose e persone.

Un ruolo fondamentale nelle indagini è stato svolto dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona circostante viale Tunisi. Questi filmati hanno permesso agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di restringere il campo dei sospetti.

L’individuazione del responsabile

Grazie agli elementi raccolti, gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto responsabile del grave atto criminale: si tratta di un giovanissimo siracusano, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il suo coinvolgimento nell’episodio.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse forze impegnate nell’operazione, che ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente tragiche per la collettività.

Le indagini proseguono: si cerca il movente e possibili complici

Le autorità hanno reso noto che sono in corso ulteriori indagini per chiarire chi abbia materialmente confezionato il pericoloso ordigno, quale sia stato il movente alla base del gesto e per individuare eventuali complici che possano aver aiutato il giovane a costruire e posizionare l’ordigno.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del giovane né sulle motivazioni che lo hanno spinto a compiere un simile reato. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la rete di relazioni del sospettato e per verificare se vi siano altre persone coinvolte nell’organizzazione e nell’esecuzione del gesto.

IPA