Una denuncia e 200 chilogrammi di fuochi d’artificio sequestrati il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia a Sant’Angelo Lodigiano. Un esercente è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per detenzione di materiale esplodente senza le necessarie misure di sicurezza, dopo che gli agenti hanno scoperto gravi irregolarità nello stoccaggio dei prodotti pirotecnici.

Controllo della Polizia amministrativa e sociale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la divisione Polizia amministrativa e sociale della questura di Lodi ha effettuato un’ispezione presso un esercizio commerciale di Sant’Angelo Lodigiano autorizzato alla vendita di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici destinati all’intrattenimento e allo svago. Questi prodotti, secondo la normativa vigente, possono essere acquistati e utilizzati senza particolari competenze specialistiche.

Irregolarità nello stoccaggio dei prodotti pirotecnici

Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato gravi violazioni relative alle modalità di conservazione dei prodotti pirotecnici. Gli articoli erano custoditi in un magazzino interrato, insieme a materiali altamente infiammabili come oli lubrificanti per auto, materiale elettrico, confezioni in carta e capi d’abbigliamento. La presenza di questi oggetti, accanto ai fuochi d’artificio, rappresentava un serio rischio per la sicurezza, in quanto non venivano rispettate le distanze di sicurezza previste dalla legge.

Denuncia e sequestro della merce

L’operatore commerciale è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione di materiale esplodente senza aver adottato le necessarie tutele per l’incolumità pubblica. I poliziotti hanno proceduto al sequestro di circa 200 chilogrammi di merce, che era stata custodita in modo pericoloso. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire possibili incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

