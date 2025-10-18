Bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, nelle nuove inchieste di Report il possibile movente: cosa sappiamo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si cerca un movente per l’attentato intimidatorio contro Sigfrido Ranucci, la bomba che ha fatto saltare in aria l’auto del giornalista davanti casa sua a Pomezia. Le indagini della procura antimafia di Roma puntano al mondo della criminalità organizzata, diverse le piste ipotizzate legate alle nuove inchieste di Report.

Bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, il possibile movente

In un video pubblicato pochi giorni fa sui social, Sigfrido Ranucci aveva lanciato la nuova stagione di Report annunciando i temi delle inchieste delle nuove puntate.

Come ha detto lo stesso giornalista, questo potrebbe non essere una coincidenza.

ANSA Nelle inchieste di Report il possibile movente dell’attentato intimidatorio

Una delle piste investigative sul tavolo della Dda di Roma è che l’esplosione sia una intimidazione legata al lavoro di Ranucci e della squadra del programma d’inchiesta di Rai 3.

Le indagini guardano al mondo della criminalità organizzata: la Procura ha aperto un fascicolo per danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso.

“Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti”, ha detto Ranucci dopo essere stato ascoltato in Procura.

Ai pm il conduttore di Report ha parlato delle varie minacce ricevute a partire dal 2021, tutte denunciate.

Le ultime inchieste di Report

Report tornerà in onda con la nuova stagione domenica 26 ottobre su Rai 3 alle 20:30.

Nelle nuove puntate, come annunciato da Ranucci, si parlerà di sanità, di scuola e ricerca, del settore dell’eolico e di “come girano le cose nel mondo della cultura e dei finanziamenti”.

L’attentato intimidatorio potrebbe anche essere legato a inchieste ancora inedite o a sviluppi recenti di vecchi lavori.

A riguardo Repubblica parla delle inchieste sulle infiltrazioni dei clan nell’economia, sul porto crocieristico di Fiumicino, sui balneari e sulle sagre finanziate dalla politica.

Le indagini

Carabinieri e procura di Roma sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e risalire agli autori dell’attentato.

“Chi ha posto quell’ordigno conosce le mie abitudini, perché io mancavo da 4 giorni da casa”, ha detto Sigfrido Ranucci a Il cavallo e la torre su Rai 3.

“Il fatto che avesse aspettato quel momento dopo 40 minuti che ero rientrato – ha spiegato – e che avesse posto la bomba proprio sotto il posto dove io passo sostanzialmente, significa che conosce le mie abitudini e ci dà il senso che può colpire in qualsiasi momento”.

Gli inquirenti sono certi che Ranucci fosse seguito da giorni, in pochi sapevano che sarebbe tornato giovedì a casa a Campo Ascolano, frazione di Pomezia.

Gli attentatori avrebbero atteso che la scorta lo lasciasse e andasse via prima di piazzare la bomba con la miccia a mano.

Nei pressi gli investigatori hanno trovato un’auto rubata, una Fiat 500X portava via a Ostia nelle scorse settimane.

Repubblica riferisce che i residenti del quartiere hanno parlato di diverse esplosioni sentite nelle ultime tre settimane, forse dei test per studiare i tempi di reazione delle forze dell’ordine.

L’ultima martedì notte, due giorni prima dell’attentato: tre colpi d’arma da fuoco sparati in aria. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, senza trovare nulla.