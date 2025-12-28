Bomba Usa da 470 chili rimossa a Belgrado da un quartiere residenziale, risaliva alla Seconda Guerra Mondiale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le autorità serbe hanno comunicato che la polizia ha provveduto alla rimozione di una bomba statunitense da un quartiere residenziale di nuova costruzione a Belgrado, la capitale del Paese. L’ordigno pesava 470 chili e risaliva alla Seconda Guerra Mondiale, quando gli Usa bombardarono la Serbia per colpire le posizioni naziste nella regione.

Bomba rimossa a Belgrado

Venerdì 26 dicembre, durante alcuni lavori di costruzione del nuovo quartiere residenziale Belgrado sull’acqua, è stata ritrovata a Belgrado, in Serbia, una bomba da 470 chili.

Le autorità sono intervenute immediatamente per fermare i lavori e mettere la zona in sicurezza. Ci sono voluti due giorni per disarmare l’ordigno e permetterne il trasporto.

ANSA La bomba scoperta a Belgrado mentre viene rimossa dagli artificieri

La sua rimozione è avvenuta nella giornata di domenica 28 dicembre, senza nessun imprevisto. L’ordigno ha però riservato alcune sorprese ai militari che lo hanno analizzato dopo il suo ritrovamento

Che tipo di bomba è stata rimossa a Belgrado

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la bomba ritrovata il 26 dicembre a Belgrado sarebbe di fabbricazione americana, del tipo AN-M44.

La capitale serba non è nuova al ritrovamento di ordigni pericolosi, visto che è stata colpita da intensi bombardamenti alla fine degli anni ’90, con l’operazione Allied Forces.

Questa volta però non si trattava di una bomba così recente. L’AN-M44 è infatti una tipologia di ordigno utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale, quando gli Usa supportarono le formazioni partigiane locali con bombardamenti delle posizioni naziste in Serbia.

È relativamente raro per le autorità serbe dover disinnescare un ordigni risalente alla Seconda Guerra Mondiale. I bombardamenti alleati in quest’area furono molto meno intensi rispetto ad altri teatri.

L’ordigno sarà fatto esplodere

Le autorità serbe hanno trasportato la bomba lontano dai cantieri, fino al poligono militare di Pasuljanske livade, in una zona isolata della capitale.

Gli artificieri si occuperanno di distruggere l’ordigno in modo che non possa più essere pericolo per la popolazione civile.