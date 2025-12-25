Bombardieri russi sorvolano il mare di Barents e di Norvegia, la risposta della Nato agli aerei di Putin

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno sorvolato per oltre sette ore le acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia, scortati da caccia russi e monitorati con aerei stranieri della Nato. Parallelamente la difesa russa ha intercettato oltre 140 droni in diverse regioni, mentre le tensioni nel Nord Europa restano alte.

Aerei su Mare di Barents e Norvegia, la mossa della Russia

L’operazione aerea della Russia ha avuto durata di sette ore, iniziata fra il 24 e il 25 dicembre. A essere coinvolti dei bombardieri strategici Tu-95MS, che come confermato dal ministero della Difesa di Mosca hanno compiuto un volo programmato sulle acque internazionali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia.

Gli aerei, scortati da caccia della Marina russa, sono stati seguiti da aerei da combattimento stranieri, interpretati dal Cremlino come jet della Nato sollevatisi per monitorare la missione.

La risposta della Nato ai bombardieri

Come riportato da Ansa e altre agenzie, il Cremlino ha descritto l’operazione come un’attività di routine conforme al diritto internazionale.

In passato vi sono state intercettazioni simili da parte della Nato, come nel recente coinvolgimento di caccia F-35 norvegesi per sorvegliare aerei russi nel Mare di Norvegia.

Gli sviluppi della guerra in Ucraina

Parallelamente alle operazioni aeree, il ministero russo ha reso noto che la difesa antiaerea ha intercettato e abbattuto oltre 140 droni nella notte tra il 24 e il 25 dicembre su diverse regioni e aree marittime della Federazione.

I sistemi di difesa hanno colpito droni in zone come la regione di Mosca, Bryansk, Tula, Kaluga e altre, secondo una comunicazione ufficiale.

A seguito di questi attacchi con droni, nel porto di Temryuk (regione di Krasnodar) due serbatoi di petrolio hanno preso fuoco, con ferite al patrimonio infrastrutturale ma senza vittime finora confermate dalle autorità locali.

